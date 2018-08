Tecnología

Virus

La Policía Nacional advierte del envío de un virus oculto

Redacción

11/12/2010

El correo proviene desde policia@goberno.es con el asunto "estimación" y contiene un virus que infecta el ordenador del usuario.

Los agentes especializados en la lucha contra el ciberdelito de la Policía Nacional han detectado la difusión de un correo electrónico ''spam'' remitido desde la dirección policia@goberno.es, con el asunto "estimación", que contiene un virus.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha asegurado que los mensajes hacen alusión a una supuesta "notificación de asistencia en la Audiencia" y contienen un enlace denominado "notificación-mpf.scr" que, al pulsarlo, descarga un troyano de procedencia brasileña que infecta la máquina del usuario.

Para evitar la difusión de este tipo de software, la Brigada pide a los ciudadanos que informen a la Policía de los incidentes que detecten a través de la página web www.policia.es.

Pasos para desinfectar el equipo

A todos aquellos que piensan que su equipo ya ha sido infectado, la Policía aconseja seguir cuatro pasos para desinfectarlo:



El primero de ellos es matar el proceso: ''juzched.exe'' desde el administrador de tareas.



El segundo, pulsar las teclas Inicio/Ejecutar y escribir Regedit para eliminar la clave HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunjuzched.

En tercer lugar, hay que suprimir el fichero C:Documents and Settings/nombre deusuario/Datos de ProgramaNortonUpdate.exe, para después eliminar el directorio C:Documents and Settings/ñnombre de usuario/Datos de ProgramaExtensions/ con todo lo que tenga dentro. Es importante borrar C:Documents and Settings/ñnombre de usuarioí/Datos de Programa/Extensions/juzched.exe, ya que se trata del propio troyano que se ejecuta al reiniciar el sistema.