Una web busca emular a Facebook para gays militares en EE. UU.

03/01/2011

Tras casi dos décadas de vivir con el "no pregunten, no digan", los miembros homosexuales del Ejército estadounidense escuchan "pregunta, dilo" e incluso "encuentra a un amigo" desde un nuevo sitio web llamado Out Military. Lanzado hace una semana, surge después de que el presidente estadounidense, Barack Obama, firmara una ley que revocó la regla conocida como "no pregunten, no digan". El antiguo mandato, establecido en 1993, evitaba que homosexuales y lesbianas sirvieran de forma abierta en las Fuerzas Armadas. De momento, Out Military -una especie de Facebook para los militares homosexuales- cuenta con sólo 53 miembros, pero sus patrocinadores creen que eso cambiará en los próximos meses, cuando se ejecute la remoción de la ley. "Le da a las personas una plataforma social para comunicarse", ha dicho Kristin Orta, una soldado de primera clase que sirve en la Guardia Nacional de Florida, acerca del sitio, al que se unió tras ver un anuncio en Facebook. Orta, quien se alistó en agosto, agregó que unirse al Ejército durante la revocación de la ley fue una coincidencia y señaló que significa un paso en la dirección correcta de permitir que sus integrantes ejerzan abiertamente. El creador de Out Military y diseñador de sitios web John McKinnon ha dicho que construyó la página para apoyar a otros que podrían buscar amigos o una red de homosexuales, lesbianas y partidarios dentro del servicio.



