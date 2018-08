Tecnología

¿Cómo consiguen los hackers entrar en perfiles de famosos en Facebook?

28/01/2011

Uno de los riesgos para las celebridades es que sus cuentas oficiales suelen estar administradas por personal de marketing y no por ellos mismos.

En los últimos días hemos sido testigos del hackeo de las páginas en Facebook del primer ministro francés, Nicolas Sarkozy, e incluso del famoso creador de la red social: Mark Zuckerberg. Según ha anunciado la empresa de seguridad, G Data en su blog, existen técnicas muy sencillas para llevar a cabo estas intromisiones que se esconden detrás de las páginas de famosos.

Al parecer, las cuentas oficiales suelen estar administradas por personal de marketing y no por la propia celebridad. Por tanto, no todo el personal utiliza contraseñas seguras y a eso se suma que no son particularmente cuidadosos a la hora de acceder a Facebook. Este hecho puede ser muy peligroso, según dice G Data, por las redes Wi-Fi que están abiertas y por las herramientas disponibles al público por las cuales pueden acceder a la contraseña.

El problema es una mezcla entre un error humano y de la nube, ya que el sistema no tiene claro quién es quién porque la nube no reconoce al usuario físicamente. Si los hackers acceden a la Red de estos famosos, pueden comunicarse también con la nube, lo que supone que el mismo servicio piense que se está comunicando con el usuario real, por lo que una gran cantidad de información podrá ser interceptada y modificada para hacer un mal uso, como hemos visto en la última semana.

Tras estos acontecimientos, Facebook ha empezado a estudiar nuevos sistemas de autenticación para resolver estos problemas y que no se vuelvan a repetir en otra ocasión, según G Data.