Iredes convierte a Burgos en la capital de Internet

24/02/2011

El Primer Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales, iRedes, arranca en Burgos con la vocación de ofrecer una radiografía actualizada sobre el estado de la web en España y en el mundo hispanohablante de la Red.

Los últimos avances tecnológicos y sociales en las comunidades en línea, la vitalidad del mundo hispanoamericano en la web, la puesta en común y el intercambio de ideas, experiencias y materias centrarán la actividad del Congreso iRedes, que tendrá al Teatro Principal de la capital castellana como sede central del evento.

Según Leandro Pérez Miguel, codirector de iRedes, este evento aporta al panorama internauta su "carácter iberoamericano y su temática".

"Aunque las redes sociales interesan a profesionales de ámbitos muy diversos, no es un evento internetero generalista, sino un congreso que se centra en este fenómeno", señala.



"Somos sociales"

¿Las redes sociales son una moda pasajera o han venido para quedarse?. Leandro Pérez lo tiene claro:

"Las redes sociales siempre han estado aquí. En Internet o en cualquier otro lugar. Somos sociales, nos comunicamos, nos enredamos ya sea en una plaza, en un teatro o a través de un ordenador. Y ahora que la revolución tecnológica nos facilita esta capacidad comunicativa nuestra, las redes sociales la están potenciando aún más", señala.

También los medios de comunicación han encontrado en estas nuevas plataforma nuevas vías de información, de conexión con las audiencias y de difusión de los contenidos.

Muchísimos periodistas twittean y, sobre todo, usan Twitter como fuente de información. Los medios de comunicación también están atentos a las conversaciones que surgen en las redes. Y, como estamos viendo en Oriente Medio y en otras situaciones, cualquier suceso importante tiene su reflejo y su eco en las redes. No podemos no prestarlas atención. Aunque no solo de las redes y de Internet vive el periodismo", señala Pérez.

Participantes y Premios

Por iRedes desfilarán nombres y referencias principales de Internet en el mundo hispanohablante como Mario Tascón, Sindo Lafuente, Ignacio Escolar, Sebas Muriel, José Luis Orihuela, Koro Castellano, Icaro Moyano o Rosalía Lloret. Además, la clausura del próximo viernes ofrece un cara a cara entre el escritor Arturo Pérez Reverte y el paleoantropólogo y codirector del Yacimiento de Atapuerca Juan Luis Arsuaga, en un diálogo que promete cubrir el salto que va desde la preshistoria hasta las redes sociales.

Sobre el gancho de este tet a tet, Leandro Pérez cree que "nos hemos acostumbrado a encontrarnos en las redes sociales a celebridades, a deportistas, a gente al fin y al cabo tan normal como el resto, que las usa para decir dónde está, qué hace, o para opinar sobre cualquier asunto. Y Pérez-Reverte, escritor muy activo en Twitter, y Juan Luis Arsuaga, que aporta su conocimiento de la evolución de esta especie nuestra, pueden ofrecer juntos una panorámica inédita sobre las redes".

En esta primera edición se entregan los Premios iRedes a la bloguera cubana Yoani Sánchez, al periodista Hernán Casciari, creador de la revista Orsai, así como a La Casa Encendida, iniciativa de la Obra Social Cajamadrid. Pese a las gestiones realizadas, la disidente cubana no acudirá a recoger el premio por la oposición de las autoridades cubanas.



El Congreso podrá seguirse además en directo por streaming y por Twitter.