Facebook y Tuenti, las redes sociales más usadas en España

Redacción

18/04/2011

La red Twitter, sin embargo, no ha conseguido el mismo éxito, ya que, según un estydio, la mitad de los twitteros no usa su cuenta, porque no entiende su funcionamiento.

Los internautas españoles apuestan por Facebook (78%) y Tuenti (35%) como redes sociales favoritas y se distancian bastante de Twitter. Sin embargo, el principal problema de la popular red de microblogging es que la mitad del 14% de internautas que tienen cuenta en España no la utiliza. Uno de cada diez usuarios que abandona Twitter lo hace por no entender su funcionamiento. La compañía Cocktail Analysis ha realizado un estudio bautizado como "Observatorio de redes sociales" que muestra el panorama español en redes sociales. El estudio ha realizado 1.500 entrevistas online y 8 grupos de discusión en los que se ha tratado el uso de las redes en Internet, en España. Según ese estudio, los usuarios de Facebook son los que más han aumentado en los últimos tres años. Actualmente el 78% de los internautas españoles tienen cuenta en la red creada por Mark Zuckerberg, mientras que en 2008 solamente el 13% tenía perfil. Tuenti es la segunda red social con mayor número de usuarios en España. En 2008 un 12% de los internautas españoles estaba en Tuenti, mientras que en 2010 el porcentaje ha crecido hasta un 35%. En el lado opuesto a estas redes, que ofrecen grandes datos de crecimiento, se sitúa Myspace. La red social basada en la música ha perdido usuarios de forma notable desde 2008, cuando un 19% de los usuarios tenían cuenta. Actualmente solo un 10% mantiene su usuario en esta red social.





