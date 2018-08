Tecnología

La Guerra de las Galaxias inaugura la era Amazon.es

Redacción

15/09/2011

El primer comprador de la web ha aprovechado para comprar un paquete completo con las películas de "La Guerra de las Galaxias" en Blu-ray.

Tras años de espera, los usuarios españoles ya pueden adquirir productos del portal Amazon en su dominio ".es", algo que el primer comprador de la web ha aprovechado para hacerse con un paquete completo con las películas de "La Guerra de las Galaxias" en formato Blu-ray.



El detalle habría pasado desapercibido de no ser porque, además de ser una compra histórica, se trata de un producto cultural con aire futurista, algo que caracteriza al título del primer libro que llegó por primera vez a España de la tienda Amazon.com: "El mundo en el 2020" fue comprado en el portal por un burgalés en julio de 1995.



Desde que empezó a funcionar, precisamente en 1995, Amazon ha vendido "millones" de productos en España, según su vicepresidente para Europa, Greg Greeley, quien ha asegurado que en la compañía han recibido muchos correos electrónicos en los que los usuarios preguntaban "cuándo iba a llegar" Amazon.es.



Pese a que ha presentado este miércoles el portal de compras en España, Greeley no ha precisado los planes de la multinacional relativos a la comercialización de su lector de libros digitales Kindle en Amazon.es.



Greeley ha afirmado que no venden el Kindle en Amazon.es porque es más fácil, desde el punto de vista legal, comercializarlo desde su infraestructura internacional.



Los apartados de venta de Amazon.es se estructuran, por el momento, en libros físicos -en español, catalán, euskera y gallego y algunos otros idiomas como inglés, francés, alemán e italiano.