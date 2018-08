Tecnología

ENTREVISTA

“El Marketing Online es más interesante en tiempos de crisis”

Redacción

20/09/2011

Carlos Polo es uno de los ponentes del Web Congress Bilbao que se reunirá los días 29 y 30 reunirá a expertos en Marketing Online para PYMES.

En una situación de crisis, cuando los presupuesto son reducidos y es necesario medir al milímetro los impactos y su conversión, es cuando se demuestra que el Marketing Online es más interesante.



Esa es la opinión de Carlos Polo, uno de los ponentes del Web Congress Bilbao que los días 29 y 30 de este mes de septiembre reunirá en el Parque Tecnológico de Zamudio a expertos en Marketing Online para PYMES.



Desde que se graduó como Ingeniero Informático, Carlos Polo ha trabajado como consultor en IBM y PWC y coordinador del Máster de Desarrollo e Integración de Software de la Universidad de Deusto, hasta llegar a crear dos empresas de éxito: NTS, de movilidad e integración de sistemas, y la innovadora aplicación cloud computing Doocuments.



En esta entrevista con eitb.com habla de este y otros temas



¿Como se puede convencer a una PYME, con la que está cayendo, para que dedique esfuerzos al marketing online?



El problema del marketing siempre ha sido que sabemos positivamente que el 50% del presupuesto dedicado va directamente a la basura. Lo que no sabemos es cuál de los dos 50%s es el que va a la basura. El marketing online, por el tipo de canal que es, donde podemos medir al milímetro los impactos, tasas de conversión y por tanto retornos. Son, por tanto, y sin lugar a dudas, canales mucho más interesantes en estos tiempos donde los presupuestos son más reducidos.



¿Hacia donde debería enfocar los recursos que pueda dedicarle?



Precisamente esta es la pregunta clave: ¿A qué potencial cliente llamo tras una campaña de marketing? ¿Cuando le llamo? ¿Con qué mensaje? Las compañías deberían intentar usar herramientas para resolver estas cuestiones y convertir su marketing en "marketing justo a tiempo" o "marketing suficiente", de forma que sus presupuestos maximicen el resultado.



¿Se puede ver el rendimiento enseguida?



¡Claro! Lo que no termino de entender es cómo puede verse el rendimiento de un buzoneo o de una valla publicitaria. Los nuevos canales online tienen esa virtud. Conocemos impactos y resultados al minuto, en tiempo real y con detalle. De ahí su importancia.



¿Cómo nació doocuments y a qué se dedica?



Doocuments nació con la idea de mejorar las herramientas ofimáticas. Siempre nos dio la sensación de que los documentos no habían evolucionado en los últimos 15 años. No al menos en el ámbito de ser más inteligentes. ¿No os gustaría saber cómo leen los documentos los lectores? ¿Dónde prestan más atención? ¿O si leen un documento concentrados, estresados o enfadados? En Doocuments nos dedicamos a controlar cómo se leen los documentos y también a facilitar su lectura y la colaboración y transferencia de los mismos.



¿Cómo ayuda a una empresa poder compartir documentos y controlar su uso?



Tenemos muchos clientes que usan nuestra herramienta para mejorar su procesos. Imaginemos un call center, que se dedica a llamar a clientes que han recibido ofertas por email para intentar vender un producto o servicio. ¿No sería mejor, en vez de barrer todo el listado de destinatarios en cualquier orden, ofrecer un orden en base a la atención despertada por la oferta? Me imagino teleoperadores mucho más motivados por empezar el día consiguiendo sus objetivos fácilmente.



¿Y por qué no hacerlo con herramientas gratuitas como Google Docs?



Aqui debo puntializar que Google Docs no es gratuito para todo el mundo. No al menos su uso corporativo. Pero lo que sin lugar a dudas nos diferencia, es que nosotros no vamos nunca a competir en diseño y colaboración con las herramientas ofimáticas tradicionales. Doocuments es una herramienta que ayuda a mejorar procesos en base a un activo fundamental: La atención que prestan los usuarios a los documentos. Eso es lo que nos hace únicos y lo que nos permite incluso colaborar con Google Docs. Doocuments complementa su funcionalidad, igual que lo hace con Microsoft Office o con Adobe Acrobat el .pdf).



¿Nos puedes dar una buena razón para asistir al Web Congress Bilbao?



En Doocuments creemos que Bilbao es una de las ciudades más innovadoras en el ámbito software de Europa. Yo lo comparo constantemente con San Francisco. ¿Sabéis por qué Google o Salesforce.com o Facebook hacen allí sus eventos? Porque son de allí. Creo que en Bilbao el nivel software es excepcional y por tanto el nivel de sus eventos también lo es. Buen networking, buenos ponentes, buenos contenidos. ¿Qué más se puede pedir?