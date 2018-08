Tecnología

Comunicado

Facebook desmiente las publicaciones de los usuarios sobre la red

Redacción

29/09/2011

Durante los últimos días, los usuarios han mostrado su malestar a través de la red social, con referencias al nuevo aspecto y un falso rumor de que el servicio se volverá de pago.

Después de los cambios producidos en Facebook durante las últimas semanas, los usuarios han mostrado su malestar a través de la red social, con referencias al nuevo aspecto y un falso rumor de que el servicio se volverá de pago.

Una de las principales quejas de los usuarios de Facebook hace referencia al "ticker", las últimas actualizaciones que aparecen en tiempo real a la derecha en la versión web de Facebook. Ante estos rumores, Facebook se ha visto obligada a realizar una serie de aclaraciones.

En primer lugar, durante estos días ha circulado el rumor entre los usuarios sobre que, supuestamente, la actividad que se comparte aparece en la nueva barra situada a la derecha de la pantalla, y es visible para todos los amigos de los contactos en Facebook.

Facebook defiende que con los nuevos cambios introducidos, no se ha modificado la configuración de privacidad, es decir, las actualizaciones de los usuarios continúan siendo solo visibles para las personas que el propio usuario ha seleccionado en su configuración de privacidad. Facebook recomienda especialmente seleccionar "Amigos" en la opción "¿Quién puede ver en tu perfil las publicaciones de otras personas en el muro?".

También han surgido dudas con respecto a la opción "Suscripción". Esta nueva funcionalidad permite acceder a las actualizaciones que sean "públicas" de las personas que tengan activada esta funcionalidad, sin necesidad de ser sus amigos, como artistas, famosos o personas de interés.

El mensaje que ha estado circulando por los muros de Facebook es el siguiente: "Pon el cursor del ratón encima de mi nombre y espera que salga el cuadrado, pincha en el link "Suscrito" y baja hasta "Comentarios y Me gusta" y pincha para quitarlo. Prefiero que mis comentarios en los muros de mis amigos no sean públicos. Luego cuelga esta nota en tu muro si no quieres que todo el mundo sepa cada movimiento que hagas (todo lo que haces en fb se ve en la columna de la derecha). Muchas gracias por tu colaboración".

"Facebook es gratis y lo seguirá siendo"

Otro de los rumores que han circulado estos días a través de Facebook es la posibilidad de que la red social cobre a los usuarios por acceder a su cuenta. Esta posibilidad ha sido negada tajantemente por Facebook. La red social ha asegurado que las cuentas de Facebook ni cobran ni cobrarán ningún importe a los usuarios por tener una cuenta abierta. "Facebook es gratis y seguirá siéndolo", concluye Facebook.