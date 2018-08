Tecnología

Muere Steve Jobs

#iSad: Twitter y Facebook lloran a Steve Jobs

Redacción

06/10/2011

Hasta cinco términos relacionados con el fundador de Apple son trending topic en la popular red social. En Facebook se multiplican los grupos sobre el visionario tecnológico.

Las redes sociales más populares del mundo, Facebook y Twitter, se han volcado con el "visionario" Steve Jobs, cofundador de Apple, tras conocerse su muerte y se ha transformado en un enjambre de comentarios procedentes de cada rincón del planeta para agradecer a un "gran hombre" que cambió "de tantas formas" el mundo.

Jobs, de 56 años, murió este miércoles "en paz y rodeado de su familia", después de luchar durante varios años contra el cáncer.

"Qué increíble vida y legado. Adiós a un gran hombre", "Fue el Albert Einstein de nuestra generación", "Siempre serás recordado como alguien que cambió el mundo".

Esos mensajes son solo una muestra de los cientos de miles de elogios póstumos a Jobs, cuyos admiradores han encontrado en Twitter la mejor forma de homenajear a quien transformó los hábitos de consumo de varias generaciones con productos como el iPod, el iPhone o el iPad.



En la mañana de hoy, hasta cinco términos relacionados con la muerte del fundador de Apple son trending topic mundial en Twitter: RIP Steve Jobs, #ThankYouSteve, #iSad, Think Different y Apple II.



En Facebook, los usuarios pueden comprobar cómo sus muros se llenan de enlaces de sus contactos con las noticias sobre la muerte de Steve Jobs. Además, en estas últiams horas se han creado multitud páginas recordándole. "R.I.P. Steve Jobs" (62.111 seguidores), "R.I.P Steve Jobs, You will be Missed" (23.780 seguidores) o "R.I.P Steve Jobs (February 24, 1955 - October 5, 2011)" (22.033 seguidores) son algunas de las páginas que cuentan con mayor número de fans en la red social.