Google lleva la nieve a tu ordenador con las palabras 'let it snow'

18/12/2011

Google celebra con su particular homenaje la llegada del invierno. Al escribir 'let it snow' en el buscador, copos de nieve comienzan a caer en la pantalla hasta cubrirla por completo de blanco.

A cuatro días de que dé comienzo el invierno de forma oficial, Google ha preparado su pequeño homenaje a esta estación con una divertida animación. Así, al escribir 'let it snow' en el buscador, copos de nieve comienzan a caer en la pantalla hasta cubrirla por completo de blanco. El famoso buscador suele sorprender con sus 'doodles' temáticos en fechas especiales, como Halloween por ejemplo, o al celebrarse aniversarios de fallecimientos de personajes conocidos. Uno de los últimos 'doodles' fue el acertijo que planteó en noviembre sobre el genial escritor polaco de ciencia ficción Stanislaw Lem.



