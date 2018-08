Tecnología

Guerra en la Red

Anonymous contraataca al cierre de Megaupload con listas de descargas

23/01/2012

Han difundido una lista con enlaces para descargar discografías de artistas de Sony. También han lanzado la campaña 'Black March', que anima a boicotear el consumo de contenidos culturales en marzo.

El debate sobre las leyes antipiratería en Estados Unidos y el cierre del portal de descargas Megaupload han llevado a los "hacktivistas" adscritos al movimiento Anonymous a emprender campañas que van desde la publicación de la discografía de Sony hasta una invitación a dejar de consumir productos culturales.

La cuenta de Twitter @anonops ha sido el medio elegido para dar difusión a una lista con enlaces BitTorrent para descargar las discografías de los artistas que forman parte de la cartera de Sony Music, así como de las películas del gigante nipón estrenadas entre 2000 y 2011. Canciones de AC/DC, Justin Timberlake, Madonna y Paul Potts, entre otros, están expuestas a través de ese índice de enlaces en el que también hay vínculos a estrenos de cine como 'Misión Imposible 4' o 'Jack y su gemela'.

"Black March" (Marzo Negro) es otra de las campañas lanzadas bajo el paraguas de Anonymous. El movimiento anima a los internautas a "golpear los márgenes de beneficio" de la industria cultural boicoteando durante todo el mes el consumo de este tipo de contenidos. No descargar canciones (ni legal ni ilegalmente), no ir al cine, no comprar videojuegos o no adquirir revistas y libros son algunas de las propuestas.

''¿Qué página te gustaría que Anonymous 'hackeara'?''

A través de la cuenta @YourAnonNews, sus responsables han pedido a los más de 371.000 seguidores de su perfil en Twitter que se pronuncien sobre cuál es la próxima página que les gustaría que Anonymous "hackeara".