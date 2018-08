Tecnología

Juegos Olímpicos de Londres

Prohíben a los espectadores subir sus fotos en las redes sociales

27/04/2012

Los organizadores dicen que lo que quieren es proteger los derechos pagados de los medios.

La organización oficial de las Olimpiadas de Londres 2012 ha tomado la decisión de prohibir que los espectadores que acudan al estadio suban sus fotografías y vídeos a las distintas redes sociales.



"Un espectador no puede licenciar, difundir o publicar grabaciones de vídeo y/o sonido, incluyendo en redes sociales y en Internet en general. No puede explotar las imágenes, vídeos y/o grabaciones de sonido con fines comerciales bajo ninguna circunstancia, ya sea en Internet o no, o ponerlos a disposición de terceros con fines comerciales", dicen las condiciones de las Olimpiadas de Londres 2012 para los poseedores de los 'tickets' de entrada.



Tras conocerse esta nueva medida, ha saltado la polémica. Acusan a los organizadores del evento de pretender un beneficio económico. ¿Subir tus fotos a Twitter no se considera un 'uso privado'?, se preguntan los críticos.



Los organizadores entienden que prohibir subir materiales a la red es una tarea sumamente complicada. "Vivimos en un mundo inmerso en Internet y no podemos hacer casi nada con esto", precisó un portavoz del Comité Organizador de Londres (LOCOG).



Explicó que la gente que busca ganar un beneficio con los materiales de las Olimpiadas "debe ser retenida". Subrayó que lo que quieren los organizadores es proteger los derechos pagados de los medios.