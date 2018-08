Tecnología

Salida a bolsa

Facebook saldrá a bolsa valorada en hasta 73.000 millones de euros

03/05/2012

La red social se estrenará en bolsa con precios de entre 28 y 35 dólares por acción. Pondrá a disposición de los inversores 337,4 millones de títulos.

La red social Facebook ha confirmado a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC) los detalles de su oferta de acciones para su próxima salida a bolsa, en la que pondrá a disposición de los inversores 337,4 millones de títulos a un precio que oscila entre 28 y 35 dólares la unidad, lo que le permitirá captar unos 10.600 millones de dólares (algo más de 8.000 millones de euros).

La oferta elevaría el valor de Facebook a entre 77.000 y 96.000 millones de dólares (entre 58.500 y 73.000 millones de euros), según las cifras recogidas por 'The Wall Street Journal'. 'The New York Times' calcula en 86.000 millones de dólares el valor aproximado de la empresa.

Este rango colocaría a la red social de Mark Zuckerberg como la empresa de Internet más valiosa en el momento de su salida a bolsa, superando por amplio margen la valoración de 23.000 millones de dólares (17.491 millones de euros) con la que Google comenzó a cotizar en los mercados en 2004.

Además, situaría la capitalización de mercado de Facebook justo por debajo de la de Amazon.com y por encima de la de otros gigantes de la tecnología como Hewlett-Packard.