Elon Musk, a punto de cerrar la compra de Twitter

Elon Musk, el hombre más rico del planeta, está a punto de cerrar la compra de Twitter. Medios estadounidenses como The Wall Street Journal y Bloomberg aseguran que la red social está dispuesta a aceptar la última oferta del magnate y que el anuncio oficial podría llegar durante las próximas horas.

De hecho, el propio Musk, consejero delegado de compañías como Tesla y SpaceX, parece tuitear ya como como propietario de pleno derecho: "Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es la libertad de expresión", ha escrito.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means