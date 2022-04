Elon Musk compra Twitter

Elon Musk ha conseguido finalmente lo que se proponía. Twitter, una de las redes sociales más influyentes del planeta, ha anunciado este lunes que ha aceptado la oferta de compra de la persona más rica del mundo por 44.000 millones de dólares (41.000 millones de euros).

"El consejo de Twitter llevó a cabo un proceso amplio y pormenorizado para valorar la propuesta de Elon con un foco deliberado en el valor, la certidumbre y la financiación. La transacción propuesta logrará una prima en efecto sustancial y creemos que es el mejor camino para los accionistas de Twitter", ha subrayado el presidente independiente del consejo, Bret Taylor.

La transacción está sujeta a que los accionistas de Twitter den su visto bueno en una votación que se llevará a cabo en la junta de accionistas. El consejo espera que la operación culmine en 2022.

De acuerdo con los términos de la oferta, Elon Musk abonará 54,2 dólares en efectivo a cada accionista de Twitter por cada uno de sus títulos. Esto supone una prima del 54% con respecto al 28 de enero, cuando Musk comenzó a comprar acciones de Twitter, así como del 38% con respecto al 1 de abril, cuando reveló su posición en la compañía.

"La libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza del pueblo digital donde los asuntos importantes para el futuro de la humanidad son debatidos", ha indicado Musk.

El empresario, dueño de Tesla y SpaceX, ha agregado que quiere hacer que la red social sea "mejor que nunca" mejorando el producto, haciendo que los algoritmos sean de código abierto, acabando con los 'bots' de spam y verificando a todos los usuarios humanos.

No hay condiciones financieras a cumplir para el cierre de la transacción. Musk se ha asegurado financiación mediante deuda y un préstamo de margen por valor de 25.500 millones de dólares (23.796 millones de euros). Asimismo, aporta a la operación un compromiso de capital de 21.000 millones (19.597 millones de euros).

Poco antes de confirmarse la compra, Musk ya ejercía de propietario de pleno derecho en la red social. "Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es la libertad de expresión", escribió.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means