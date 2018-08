Tecnología

David Sifry: 'Para triunfar hay que centrarse en una cosa'

14/05/2012

El fundador de Technorati ha participado hoy en EBEuskadi, evento organizado por EBE con la colaboración de eitb.com. Junto a Uribe-Etxebarria, ha hablado sobre las claves del éxito de una startup.

Bajo el lema “Web Social ¿producto o servicio?, EBEuskadi ha reunido hoy a profesionales y apasionados de Internet en Bilbao para hablar de las tendencias de presente y futuro de la web social. Cuatro conferencias han completado la primera parte de la jornada, en la que el protagonista ha sido David Sifry (@dsifry), fundador de Technorati, el buscador de blogs más importante del mundo.

Junto a su colega y colaborador Xabier Uribe-Etxebarria (@uribeetxebarria), fundador de Anboto, Sifry ha lanzado consejos sobre cómo lanzarse a emprender en la red. Lo primero, ha dicho, “hay que centrarse en una única cosa” y lo segundo “hay que tener actitud positiva y talento”. Son, en palabras de reconocido internauta, las principales claves para triunfar en el mundo de los negocios de Internet.

“Las circunstancias, como no, tienen que ayudar”, ha añadido Uribe-Etxeberria que aconseja “escribir cada cual su propio plan de negocios e ir tocando puertas sin miedo a equivocarse”. Otra lección que tanto Sifry como Uribe-Etxebarria comparten es la de que “los empleados no sólo son empleados, son transmisores de la cultura de tu producto. Cuídalos y aprende de ellos”.

“Se observa un agotamiento en Facebook y Tuenti”

La segunda de las conferencias ha girado en torno a los límites de las marcas y las redes sociales. Felipe Romero (@flpromero), uno de los mejores analistas de mercados y socio-director de The Cocktail Analysis, ha explicado las últimas tendencias de los usuarios de las redes sociales. Entre sus conclusiones, destaca que no hay que estar siempre en la última red social que sale al mercado y que hay plataformas que ya no están tan de moda pero que siguen siendo espacios críticos para las marcas como por ejemplo los blogs y los foros. Asimismo, ha recalcado que se observa un agotamiento en las redes punteras como Facebook y Tuenti. Twitter sería la red que más ha crecido en los últimos dos años; cada vez son más los adolescentes que están cambiando de Tuenti a Twitter, y es que, según Romero, “Twitter te da lo mismo que te daba la televisión: moneda conversacional. Me da cosas para hablar en el mundo off”. “Es importante no perder el foco y no obsesionarse por estar en todas las redes “, ha sentenciado.

Tras una breve intervención de Mikel Agirregabiria (@agirregabiria) que ha presentado su plataforma Blogeu, la asociación vasca de bloggers, ha tomado la palabra Diana González (@dianagonzalez) quien ha sido la encargada de dar a conocer las seis iniciativas web seleccionadas para la ocasión. Proyectos innovadores e interesantes que han sido expuestos de la mano de sus creadores. Los asistentes han tenido la ocasión de conocer de cerca experiencias como Socialitas, DADA Company, Dokkus, Workmunity, Me The One y Web Guggenheim Bilbao ( Novisline) .



Mirada optimista al negocio digital en euskera



El “Negocio digital en euskera” ha sido el debate que ha cerrado la primera parte de la jornada. Luistxo Fernández (@luistxo) y Nagore Guarrotxena (@nagore), de Code Syntax y Akting respectivamente, han hablado sobre el espacio del euskera en el mundo de los negocios de internet. Ambos han compartido que el euskera está presente en proyectos tecnológicos punteros y miran con optimismo al futuro que abre muchas puertas a lenguas como el euskera.



Tras un descanso, la segunda parte de la jornada ha arrancó con la intervención de Pablo Herrero (@pabloherreros) bajo el título “Caso La Noria: el triunfo de las redes sociales”. A continuación tuvo lugar una mesa redonda, “Social media y grandes corporaciones” con Rafael Tamames (@rafatamames) y Ainara Zarraga (@ainara_zd), moderados por Mikel Uriguen (@mikel_uriguen). La conferencia de clausura corrió a cargo de José A. Pérez (@mimesacojea).