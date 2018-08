Tecnología

WhatsApp acaba con el mito del doble check

31/05/2012

WhatsApp ha terminado con la polémica sobre el significado del doble check en su servicio. La compañía ha querido zanjar el debate que incluso ha inspirado un cortometraje con una declaración de menos de 140 caracteres en Twitter. Con su explicación el resultado es claro: "el doble check no es dios".

El servicio de mensajería WhatsApp se ha convertido en una herramienta imprescindible para millones de usuarios. Se trata de un servicio de mensajería instantánea para smartphones que permite el envío de mensajes, imágenes y clip de audio utilizando la conexión a Internet de los dispositivos. El éxito de WhatsApp ha hecho que se mire al detalle cada uno de sus elementos y el que más ha llamado la atención es el conocido como doble check.

Se trata de una función en la aplicación que aparece al enviar los mensajes. Si el mensaje se ha enviado con éxito aparece un solitario check junto al mismo y la duda de los usuarios llegaba sobre el significado de los dos check juntos. Para algunos, el doble check significaba que el destinatario había recibido el mensaje y para otros implicaba que se había leído.

La compañía ha escrito una explicación que no deja lugar a la duda: "el doble check no significa que el mensaje haya sido leído, solo que fue entregado en el dispositivo del destinatario".

