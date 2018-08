Tecnología

El primer caso

La web bajui.com, la primera afectada por la 'Ley Sinde'

Redacción

18/06/2012

Según el abogado de la página web, esta ley afecta a todo tipo de páginas con enlaces "presentes y futuros", desde Wikipedia a Google, pasando por Menéame.

El abogado David Bravo ha hecho público que la web bajui.com ha sido el primer caso en llegar a la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de ejecutar la llamada 'Ley Sinde' o Disposición Final Cuadragésima Tercera de la Ley de Economía Sostenible.

David Bravo es el abogado de Juan José Coronel, administrador de bajui.com, la primera página "en ser llevada simultáneamente ante los juzgados penales y civiles por administrar sus webs de enlaces". Ahora, según cuenta el abogado, Juan José Coronel ha sido también el primero al que se le aplica la Ley Sinde y su vía administrativa. Bravo denuncia que "tras salir indemne tanto de la vía civil como de la penal", ahora "ensayan" con su cliente "esta vía administrativa prescindiendo de los jueces que le dieron la razón".

El procedimiento se ha dirigido formalmente contra una empresa con domicilio en Suiza que es titular de uploaded.to, servicio de almacenamiento donde al parecer está alojado el disco de Luz Casal "Un Ramo de Rosas”, según relata Bravo. Cuando resuelva la Administración que el disco está subido a ese servicio sin autorización de la "denunciante", ordenará a bajui.com que quite los enlaces a esa obra porque está siendo un intermediario en una infracción cometida por un tercero.

"Como bajui.com no es técnicamente parte en el procedimiento, no tendrá una concreta fase de alegaciones y solo se dirigirán a él para que retire los enlaces en 72 horas desde que se le notifique la resolución", denuncia el abogado. De no hacerlo, el administrador se enfrentaría a una multa de 150.001 a 600.000 euros como prestador de servicio de intermediación.

En este sentido, David Bravo advierte que el procedimiento puede ir "contra cualquier persona" quien "a juicio del Ministerio de Cultura pudiera vulnerar un derecho de propiedad intelectual" "consciente o inconscientemente". Indica que esto podría afectar a un blog que esté insertando vídeos en YouTube, pero también a páginas como "Menéame, Google o incluso la Wikipedia", que tendrían que estar "permanentemente controlando sus contenidos".