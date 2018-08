Tecnología

Nuevas tecnologías

Bertsoapp, creando ‘bertsos ‘desde China a través de las Apps de iOS

eitb.com

25/09/2012

Lan Irekia, la plataforma para el desarrollo de iniciativas ciudadanas, cuenta con una iniciativa vinculada con el bertsolarismo: Bertsoapp.

Bertsoapp, disponible en la App Store de Apple, rompe todos los estereotipos. Une la tradición oral en euskara más auténtica y arraigada con la última tecnología y la procedencia desde un lugar remoto: China. Ahora, junto con otro medio centenar de iniciativas sociales está incluida en Lan Irekia, la plataforma que recoge iniciativas ciudadanas con trasfondo social que hacen un uso intensivo de las TIC, en el marco de la sociedad vasca, con el objetivo de impulsar su desarrollo y promoción.



El creador de Bertsoapp, Lander Unanue (@abarkatxo) , nos cuenta desde China cómo surgió su proyecto, en qué momento está y hacia dónde se encamina.

¿En qué consiste Bertsoapp?

Bertsoapp es una aplicación desarrollada para los gadgets de Apple: iPhone, iPad y iPod Touch, que sirve para jugar con los bertsos. En la pantalla, aparece un bertso al que le faltan las rimas. Al lado, y de forma desordenada, se encuentran las rimas que le faltan al bertso, y el usuario debe pulsar cada rima en el orden adecuado, para que todo el bertso tenga sentido.

¿Cómo surgió la idea y cómo ha evolucionado?

Hace tiempo que estoy inmerso en el mundo de las tecnologías móviles, y viendo la falta de aplicaciones en euskera en la App Store, se me ocurrió crear una, ¡pero no sabía cual! Siempre me ha gustado el bertsolarismo, me considero muy bertsozale, y cuando intentaba tararear bertsos en mi cabeza, ¡se me ocurrió!

Todavía no han pasado más que meses, ya que la primera versión se publicó en abril... y la verdad es que ha tenido una aceptación elevada entre los usuarios; ¡ellos son los protagonistas! Me han dado ánimos y consejos de lo que se debería mejorar en la aplicación. Hasta el momento, ¡lleva más de 650 descargas!

En estos últimos días has añadido varias novedades a la aplicación

Sí, así es, le he añadido un apartado llamado "Doinutegi", en el que se pueden escuchar el principio de 80 doinus o melodías. Esta ha sido, por ejemplo, una de las características que me pedían los usuarios, que la aplicación tuviese música. Aun así, no ha sido fácil, porque, por un lado, hay que cuidar el tema de la memoria y por otro, el lanzamiento del nuevo iPhone y su sistema operativo iOS6, han modificado las aplicaciones anteriores y me ha dado verdaderos quebraderos de cabeza.



En todo este recorrido, ¿has tenido algún contacto con Bertsozale Elkartea?

No, si bien he pedido los permisos, lo he realizado solo y en mis horas libres. Ahora mismo me encuentro trabajando en China y quizás lo desarrollé porque echaba de menos la cultura vasca.

¿Qué esperas de la iniciativa Lan Irekia?

Me puse en contacto con la plataforma Lan Irekia para que la aplicación tuviese más eco. Mi interés es acercar el bertsolarismo a la gente... y por esa misma razón decidí publicar gratis la aplicación, ya que creo que la cultura debería de ser lo más accesible para todas/os.

¿Volverás a Euskal Herria?

En China se vive muy bien, y llevo ya dos años aquí. Aun así, llevar a cabo el proyecto (www.abarkatxo.com) de desarrollar aplicaciones desde aquí es imposible. Creo que volveré pronto, para hacer realidad otro de mis sueños.





Un buen ‘bertso’ requiere un final con fuerza. Ponle tú el último punto a esta entrevista

Para terminar, quisiera recordar un refrán muy conocido en la sociedad vasca: "Kantatzen duen herri bat, ez da inoiz hilko"

