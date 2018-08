Tecnología

Amazings Bilbao 2012

David Bravo: 'La ley debe permitir el intercambio gratis en internet'

Redacción

08/10/2012

El abogado especializado en derecho informático ha lamentado que en este campo las autoridades españolas "todavía están en la fase de negación", “pensando que se puede parar".

Varios expertos como David Bravo o Javier de la Cueva han tomado parte hoy en el evento de divulgación científica Amazings 2012, organizado en Bilbao por la plataforma Amazings y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que eitb.com ha ofrecido en streaming directo.

Los abogados especializados en derecho informático David Bravo y Javier de la Cueva han defendido que la ley de propiedad intelectual tiene que permitir el intercambio de bienes culturales a través de internet de forma gratuita entre los usuarios, lo que "en la práctica no se puede parar", han opinado.

Derogación de la ley Sinde

Para Bravo, el actual Gobierno debería adoptar como medida más inmediata la derogación de la conocida como "ley Sinde", para combatir la piratería en internet, porque "es un medio que se salta a los jueces solo porque los jueces dictaban resoluciones que no beneficiaban a la industria".

En su opinión, también se debería introducir un sistema que palíe los efectos negativos que el intercambio gratuito de bienes culturales en internet "puede tener sobre los titulares de los derechos, un sistema de remuneración -ha precisado-" para los autores desde la consideración de que "lo que es aprovechado por todos tiene que ser sostenido por todos".

Según ha insistido, "la única solución es buscar un sistema de remuneración para que a los autores les sea indiferente que la gente se descargue o no -sus obras- porque ellos seguirán estando remunerados".

El especialista ha lamentado que en este campo las autoridades españolas "todavía están en la fase de negación" y "siguen pensando que -la transmisión libre de conocimiento y bienes culturales- es algo que pueden parar". A su juicio, "tendrán que pasar algunos años para que definitivamente lleguen a la conclusión" de que "esto simplemente no se puede parar". "La autoridad -ha afirmado- tiende a pensar que con su puño de hierro puede pararlo todo y no se da cuenta de que el agua que atraviesa la canasta de baloncesto no se puede frenar con las manos y es lo que está intentando hacer este Gobierno y el anterior a éste".

"El Gobierno tiene un problema de conocimiento de la realidad"

Por su parte, el abogado especializado en propiedad intelectual Javier de la Cueva ha opinado que existe en el Gobierno "un problema de conocimiento de la realidad" en este campo. "No conocen de lo que estamos hablando. Tienen un desconocimiento de lo que es la tecnología", ha afirmado.

El experto ha abogado también por "desterrar la imagen de que los creadores son contrarios a internet". Ha señalado que los que se muestran contrarios constituyen "una minoría de creadores que se oponen al tema de internet porque la mayoría de los creadores son muy partidarios".

De la Cueva ha puesto como ejemplo de ello la creación académica y universitaria, cuyos autores lo que quieren es "la máxima" difusión de su obra, lo cual consiguen a través de internet. Otro caso sería, según ha citado, el de los periodistas, que tienen la misma remuneración económica por su trabajo, con independencia de que su obra tenga una mayor o menor difusión vía internet.

Las jornadas de Amazings Bilbao continúan durante todo el día de hoy y mañana, sábado. A partir de la semana que viene los vídeos de los ponentes se podrán ver en EITB alacarta.

La autora de la fotografía que ilustra esta información es Laura Agustí, de Xombit.