LANZAMIENTO MUNDIAL

Spotbros, “el WhatsApp vasco”, consigue 130.000 usuarios en 7 días

Bilbao

11/10/2012

Se trata de una red social basada en mensajería instantánea que crearon hace un año dos amigos de Getxo y que ha hecho el lanzamiento mundial de su App en iOS y una nueva versión en Android.

Spotbros, la primera red social de mensajería instantánea que crearon hace un año dos amigos de Getxo (Bizkaia), ha conseguido más de 130.000 usuarios en la primera semana de lanzamiento mundial de su nueva aplicación para los dispositivos móviles de Apple y la nueva versión de Android.

El mismo día del lanzamiento mundial se situó en el puesto nº1 del AppStore en España de aplicaciones gratuitas en la categoría de Redes Sociales, superando a aplicaciones como Facebook o Twitter.Y en toda la semana ha alternado el puesto 1 y 2.

Los creadores de Spotbros han manifestado que "con la nueva versión Android y el lanzamiento a nivel mundial de la aplicación en iOS esperamos posicionarnos como lo que somos: mucho más que una alternativa a WhatsApp".

Y es que desde el inicio han pretendido "crear la mejor mensajería instantánea del mercado, una mensajería instantánea que permitiera a los usuarios mantenerse en contacto con sus amigos y, a la vez, interactuar con otros usuarios a su alrededor o con usuarios con los que compartan un interés en común".

Dos amigos de Getxo

En enero de 2011 Alejandro López y Fernando Calvo, dos amigos de Getxo, tuvieron una idea. Se dieron cuenta que las aplicaciones de mensajería tradicionales tipo Whatsapp no eran más que una copia de los sistemas de mensajería de los PCs de hace 20 años. En ese momento se plantearon aprovechar todas las funcionalidades de los smartphones para crear una herramienta mucha más completa, algo que ellos mismos deseasen usar.

Entonces llegó el momento de transformar la idea en realidad. Se incorporó un equipo de cuatro programadores, amigos todos ellos, que en su tiempo libre empezaron a programar y dar forma a lo que hoy es Spotbros.

En noviembre de ese mismo año, tras la primera ronda de financiación, dejaron sus respectivos trabajos para dedicarse full time al proyecto y se instalaron en Madrid en la casa-oficina que actualmente es la sede de Spotbros.

Una red social por mensajería instantánea

En Spotbros consideran que han "redefinido la mensajería instantánea para crear una nueva red social en la que los usuarios no sólo interactúan con sus amigos sino también, con otros usuarios de la red que se encuentran cerca de él o en Spots (grupos de chat públicos sin límite de miembros que crean los usuarios en una zona en concreto)".

Spotbros es el resultado de la integración de varias tecnologías, aunando las ventajas de una red social con la cercanía, naturalidad y universalidad de la mensajería instantánea. Según explican sus creadores, una de sus características fundamentales es la seguridad y privacidad del contenido y del usuario.

Así, todos los mensajes que se envían a través de nuestra aplicación están cifrados con el mismo código que usa el gobierno de los EEUU. Todos los mensajes e imágenes compartidas desaparecen de los servidores de Spotbros pasados un máximo de 30 días. Y además, Spotbros sólo te pone en contacto con otro usuario si hay una coincidencia bidireccional de números de teléfono. Es decir, nadie podrá escribirte en privado por el mero hecho de tener tu número si previamente no has aceptado su solicitud de amistad.

