Tecnología

Según 'TechCrunch'

Facebook podría adquirir Whatsapp

Redacción

03/12/2012

De confirmarse por parte de alguna de las compañías esta adquisición, Facebook se garantizaría una nueva base de usuarios y nuevos ingresos de forma directa.

Facebook ha mantenido conversaciones con la compañía responsable de uno de los servicios de mensajería más extendidos del mundo, Whatsapp. Según la web sobre tecnología Techcrunch, la red social de Mark Zuckerberg está interesada en adquirir el servicio.

Parece que Facebook continua su ansiada expansión por el mundo de los dispositivos móviles, uno de los sectores que más crecimiento está experimentando en los últimos años. De hecho, Zuckerberg ha asegurado en más de una ocasión que la parte móvil era "el aspecto más malentendido" de la compañía, por lo que quiere terminar con el mito de que Facebook no puede ganar dinero desde los dispositivos móviles.

Whatsapp, por su parte, es una de las más exitosas en lo que a servicio de mensajería se refiere. Se trata de una app disponible para iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian y el SO S40 de Nokia que está presente en más de 100 países. Quizá es por esto, y por el objetivo fijado por Facebook en cuanto a dispositivos móviles, por lo que la red social está interesada en el servicio de mensajería.

Según recoge Techcrunch, Facebook estaría interesada en la adquisición de Whatsapp aunque por el momento no se han revelado más detalles al respecto. De confirmarse por parte de alguna de las compañías esta adquisición, Facebook se garantizaría una nueva base de usuarios y nuevos ingresos de forma directa por la compra de la app por parte de los usuarios. Además, con esta compra la red social comenzaría una nueva estrategia que le permitiría llegar incluso a nuevos mercados.





Facebook ha mantenido conversaciones con la compañía responsable de uno de los servicios de mensajería más extendidos del mundo, Whatsapp. Según la web sobre tecnología Techcrunch, la red social de Mark Zuckerberg está interesada en adquirir el servicio. Parece que Facebook continua su ansiada expansión por el mundo de los dispositivos móviles, uno de los sectores que más crecimiento está experimentando en los últimos años. De hecho, Zuckerberg ha asegurado en más de una ocasión que la parte móvil era "el aspecto más malentendido" de la compañía, por lo que quiere terminar con el mito de que Facebook no puede ganar dinero desde los dispositivos móviles.Whatsapp, por su parte, es una de las más exitosas en lo que a servicio de mensajería se refiere. Se trata de una app disponible para iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian y el SO S40 de Nokia que está presente en más de 100 países. Quizá es por esto, y por el objetivo fijado por Facebook en cuanto a dispositivos móviles, por lo que la red social está interesada en el servicio de mensajería.Según recoge Techcrunch, Facebook estaría interesada en la adquisición de Whatsapp aunque por el momento no se han revelado más detalles al respecto. De confirmarse por parte de alguna de las compañías esta adquisición, Facebook se garantizaría una nueva base de usuarios y nuevos ingresos de forma directa por la compra de la app por parte de los usuarios. Además, con esta compra la red social comenzaría una nueva estrategia que le permitiría llegar incluso a nuevos mercados.