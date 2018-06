Boulevard

Ciber-delincuencia

'No le cuentes a un desconocido en Red lo que no le contarías en la calle'

13/06/2018

Charlamos de los delitos que se cometen en la red con Silvia Barrera, inspectora del a Policía Nacional experta en ciberseguridad. Nos presenta su último libro "Instinto y Pólvora'.

'Los datos privados son el Oro de las empresas del S.XXI'. Para Silvia Barrera entender esta premisa es primordial para comprender la lucha que se libra en la Red acerca de la información de cada uno de nosotros. Además, advierte la inspectora, no siempre el usuario es consciente de lo que es o no delito en internet: 'la mera suplantación de identidad no lo es, si no va asociada a ninguna acción delictiva' aclara.

Los niños y adolescentes, los llamados 'nativos digitales' son el colectivo más activo y, a la vez el más vulnerable. Barrera aconseja a los padres crear un clima de confianza entre progenitores y menores; visionar juntos las búsquedas realizadas y advertirles de los posibles ejemplos de acoso, fraude etc. a los que se pueden ver sometidos.