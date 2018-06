Boulevard

Alfonso Alonso

'ETA y Gure Esku no es lo mismo pero nos preocupa que se pongan etiquetas'

14/06/2018

El presidente del PP de Euskadi Alfonso Alonso considera que el PP necesita un 'cambio profundo' y pese a haber estado en el Gobierno Soraya Saéz Santamaría 'es renovación'.

Entrevista en 'Boulevard' con el presidente del Partido Popular Alfonso Alonso. Tras la dimisión de Maxim Huerta como ministro de Cultura ve con buenos ojos a su sucesor, del que espera 'se dedique a la cultura y no al espectáculo', y asegura que el de Pedro Sánchez será un gobierno breve, 'es el gobierno que menos apoyos tiene, menos diputados, más ministros y los que menos duran'.

Preguntado por el error en la tramitación de las enmiendas en el Senado, que ha llevado al PNV a asegurar algunas de las partidas antes acordadas, Alonso ha asegurado no estar en la Cámara Alta, al tiempo que ha destacado que 'no se han tocado las inversiones', y respecto a la partida de Lanbide, Alonso dice ser 'una partida que el Gobierno vasco y el PNV no tenían demasiado interés en alardear, porque se trata de la consecuencia de una mala gestión'. Niega que se haya tratado de revancha, aunque si muestra sentirse 'traicionado' por el PNV, 'le faltó personalidad para defender el acuerdo que acababan de alcanzar'.

Sobre la votación en el Parlamento vasco sobre los presos de ETA Alonso asegura que 'no es novedad nuestra postura, sí en cambio que el PSE haya votado junto con Bildu', a lo que se pregunta 'si se trata de algún pacto a cambio del apoyo a la moción de censura de Pedro Sánchez'.

Sobre la palabras de su compañero de filas en el Parlamento Borja Sémper, que ha comparado una colecta durante la última manifestación en bares de Gasteiz con el impuesto revolucionario de ETA, Alonso ha asegurado que 'evidentemente no es lo mismo', pero a su formación le preocupa 'que se ponga etiquetas a ciudadanos o establecimientos, que están más desprotegidos, de los buenos y los que no colaboran, en este país hemos tenido una historia', ha matizado.

Sobre el ofrecimiento del lehendakari Urkullu a acoger a algunos de los migrantes del buque 'Aquarius', Aloso cree que 'hay que preocuparse de estas personas, pero me preocupa que se haga por imagen y sin abordar el problema de raíz, que está en África'.

Finalmente Alonso cree que lo que está ocurriendo con la OPE de Osakidetza 'es un escándalo', y ha añadido que 'lo más grave es que el gobierno va por detrás'. Sin concretar más, el presidente del PP vasco cree que el asunto 'debería derivar en la asunción de responsabilidades'.