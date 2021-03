30/03/2021 11:21 Boulevard Juan Ugarte, SEA "Es una sensación agridulce, pero Euskadi gana con la OPA sobre Euskaltel" O.V. | EITB Media Ante los despidos de trabajadores el director general de SEA, asegura que "a nadie le gusta despedir" pero para que los proyectos sean viables a medio largo plazo "hay que tomar decisiones". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Juan Ugarte 14:51 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La noticia económica de la semana es la relacionada con Euskaltel y su compra por parte de MásMóvil, en opinión del director general de SEA Empresas Alavesas, "Euskadi gana" ya que "empresarialmente es una buena noticia". Aunque ha añadido que "nos queda la sensación de que nos quitan algo que es nuestro". Por otra parte, asegura no entender la postura de CEBEK de que no lo ven como una buena operación. En cuanto al temor de despidos pasados 5 años, entiende que "habrá que estar pendientes de las necesidades de la empresa para que no sea esa la situación".

Cuestionado sobre el futuro que le espera al Valle de Ayala, Juan Ugarte ha explicado en "Boulevard Informativo"de Radio Euskadi que hay sectores "más afectados" por la pandemia que "ya tenían una situación de salida que no era la mejor". Ante caídas de pedidos y de facturación "por encima del 50 %, no queda más remedio que tomar medidas".

Asegura que le hubiera gustado que empresas y trabajadores hubieran llegado a un acuerdo, pero "para que los proyectos sean viables a medio y largo plazo hay que tomar decisiones. A nadie le gusta despedir".

En cuando al reparto de los fondos europeos, ha asegurado que "Álava es la provincia más industrial de España" y que hay que tener en cuenta que "lo que se invierte en industria tiene un efecto multiplicador sobre el resto de sectores". Está "convencido" de que en Álava habrá proyectos "muy interesantes como el de la digitalización del parque de proveedores de Mercedes".

En cuando a la reunión con la ministra Nadia Calviño, describe las conversaciones como "gratificantes" ya que es con la que "mayor sintonía hay".

Por otra parte, ha explicado que están dando "vueltas" a cómo colaborar con el Departamento de Sanidad para que "la vacunación sea lo más rápida posible". "La vacunación en los centros de trabajo es una opción".