12/04/2021 13:55 Boulevard TERTULIA "Protegernos a cada uno de nosotros, es proteger a todos" EITB MEDIA Lourdes Pérez, Iñaki Goirizelaia y David Mesón han hablado sobre la responsabilidad individual ante el coronavirus y las multas.

En “Boulevard Informativo” de Radio Euskadi estrenamos las tertulias. Nos acompañado esta mañana; Lourdes Pérez, subdirectora de ‘El Diario Vasco’; Iñaki Goirizelaia, ingeniero y exrector de la UPV/EHU; y David Mesón, abogado de Sagarminaga Abogados y Asesores.

Avanza el tiempo y parece que no llega el final de la pandemia. Lourdes Pérez dice que le está empezando a pesar, no poder hacer cosas que te hacen sentirte bien, como por ejemplo, pintarte los labios por la mascarilla, u otras que tiene que ver con circunstancias vitales. Por otro lado, critica a la Unión Europea de que no esté funcionando “como tendría que funcionar en este terreno, las vacunas están trabadas y no terminamos de despegar”.

Por su lado, Iñaki Goirizelaia se muestra de acuerdo con la periodista. Como ingeniero, ha añadido algunos datos sobre la vacuna: “una persona que tiene la covid tiene un 16 % de probabilidades de sufrir un trombo. Sin embargo, una persona vacunada, que haya tomado la AstraZeneca, estamos hablando de 4 trombos sobre un millón de personas, es decir, un 0.000004 %”.

Más datos, relacionadas con el estado de alarma. En lo que llevamos de pandemia, Ertzaintza y Policías locales han puesto en Euskadi casi 92 000 propuestas de sanción por incumplimientos derivados de las restricciones. David Mesón aclara que el tiempo desde que la policía para a alguien en la calle hasta que el importe de esa multa se ingresa en la arcas públicas o se resuelve que no hay que pagar, puede variar: “una vez que existe el acuerdo de iniciación, depende mucho de si se formulan alegaciones, luego al final puede llegar a acudir a la vía contencioso administrativa o a un recurso contencioso en vía judicial y eso podría alargar hasta 2 años”.