26/04/2021 08:56 Boulevard Vacunas frente a la covid-19 Un trombo provocado por una vacuna es tan raro como morir por el impacto de un rayo La detección de casos de trombos en vacunas contra la covid-19 es un éxito de la farmacovigilancia.

El doctor José María Bayas Rodríguez que ha sido responsable del Centro de Vacunación de Adultos del Hospital Clinic de Barcelona y presidente de la Asociación Española de Vacunologia ha aclarado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi algunas de las dudas más frecuentes sobre la seguridad de las vacunas y tópicos sobre las empresas que las fabrican.

Preguntado por las dudas de la ciudadanía a la hora de administrarse una marca concreta, ha dicho que las orientaciones o las recomendaciones de vacunación, pueden cambiar “pero hay que hacerlo de forma consensuada. No puede ser que cada maestrillo tenga su librillo, porque esto es lo que produce confusión y desafección”.

El doctor Bayas ha definido las vacunas como unos fármacos “extraordinariamente especiales” porque, en el caso de la covid-19, pretendemos vacunar a toda la población mundial, y por ello “las exigencias de seguridad son extraordinarias”.

En este sentido, ha señalado que las exigencias de seguridad para un medicamento contra el cáncer u otros fármacos son distintas que para las vacunas y ha puesto como ejemplo, que la sociedad entiende que un fármaco contra el cáncer produzca vómitos, caída del cabello y otras molestias, pero “no es algo que suceda de la misma manera con las vacunas”.

Sobre la detección de los casos de trombos presuntamente asociados con algunas de las vacunas, ha asegurado que se trata de “un éxito de la farmacovigilancia, porque en los ensayos clínicos más numerosos pueden participar del orden de 30 000 o 40 000 personas, y se pueden detectarse casos que son extraordinariamente raros”. Son tan raros, ha aseverado como morir que por el impacto de un rayo.

Riesgo-beneficio

Además ha añadido un ejemplo que explica el concepto de riesgo-beneficio. Según el doctor Bayas, pacientes con una infección grave por covid, que necesiten de hospitalización tienen un 16 % de probabilidades de desarrollar un trombo, mientras que el riesgo por vacunarse (si es que se confirmase la relación con de los trombos con las vacunas) es de 2, o 3 casos por millón. “La relación riesgo-beneficio es clara”, ha sentenciado.

Finalmente, el doctor Bayas ha afirmado que las vacunas no nos hacen invulnerables, que no son el negocio que vulgarmente se cree para las empresas farmacéuticas y que hasta que no estemos todos seguros, nadie lo estará, en referencia a la necesidad de vacunar a todas las personas del planeta.