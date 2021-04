29/04/2021 12:12 Boulevard María Blanco, depresión 'Parece que tenemos una vida maravillosa, pero, muchísimos jóvenes sufren depresión' EITB MEDIA En la tertulia de esta mañana de “Boulevard Informativo” en Radio Euskadi María Blanco nos ha narrado de una manera muy clarificadora, lo que ha sido la depresión para ella. Escuchar la página Escuchar la página

Un cúmulo de factores fueron los que llevaron a María Blanco caer en la depresión. Nació en Pamplona en 1999 y debutó en el Athletic en la Primera División Femenina en septiembre de 2016, disputó con la Selección Española en el Mundial de Jordania, pero el 7 de octubre de 2016, durante el partido de España Sub-17 ante México, se lesionó la rodilla y estuvo cinco meses apartada de los terrenos de juego.

Tras una dura recuperación, se volvió a lesionar la misma rodilla. Entonces, fichó por el Osasuna, y volvió a su casa a Pamplona, pero el cambio de vida, el cambio de universidad le hicieron entrar en esa fase, en la cual los médicos le diagnosticaron trastorno ansioso -depresivo.

Desde su perspectiva, ha contado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi lo que ha sido la depresión para ella: “llegué a tal punto de decirles a mis padres que había perdido las ganas de vivir, que había perdido el interés en las cosas que solía hacer, en el día a día, que no quería levantarme de la cama, quería que se acabara el día para dormir, porque era el momento más tranquilo del día y de mi vida”.

Nos ha narrado de una manera muy clarificadora que ella siempre ha sido una persona muy viva, risueña, que le gusta hacer planes, pero con la depresión, “te quedas sin ganas. no puedes levantarte. no te apetece salir aunque te esfuerces. Me obligaba a salir con mis amigas pero sigues en un bucle continuo, y aunque estés fuera de casa, sigues pensando lo mismo y es realmente angustioso porque aunque hagas algo ni tu cuerpo ni tu mente te acompañan”.

Gracias a los psicólogos supo que sufría depresión, y reivindica la necesidad de que en el sistema público se atienda mejor a las enfermedades mentales, que se pueda tener un tratamiento continuado de calidad sin recurrir a un psicólogo privado que no todo el mundo se puede permitir. Muchas son las personas que sufren en silencio esta enfermedad, estos últimos años ha aumentado la depresión entre los jóvenes. María explica que “parece que tenemos una vida maravillosa de ir a la universidad, salir con los amigos, disfrutar del tiempo libre, pero la realidad es que muchísimos jóvenes tienen depresión”.