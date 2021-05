10/05/2021 10:56 Boulevard Miquel Iceta "Si el lehendakari plantease el estado de alarma el Gobierno lo apoyaría" O.V. | EITB Media El ministro de Política Territorial ha asegurado que "cumplir una pena de cárcel cerca de los tuyos favorece la reinserción" y que "ahora volvemos a la normalidad y la ley". Escuchar la página Escuchar la página

Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España, está en Euskadi para firmar el traspaso de 4 competencias, entre ellas la de política penitenciaria.

Entrevistado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi ha asegurado que "el fin del estado de alarma no es el fin de la pandemia", aunque entiende como "lógico" que el primer momento fuera de alegría "hay que pedir contención hasta que tengamos vacunación masivas a finales de verano".

En cuanto a que el Gobierno de Sánchez se abra a la posibilidad de cambios legales adicionales, Iceta ha subrayado que "no hace falta estado de alamar para prohibir botellones" pues que hay "instrumentos suficientes para tomar medidas que eviten la expansión del virus". Las Comunidades Autónomas pueden pedir "muchísimas medidas, incluso, pidiendo autorización judicial pueden ir más allá". Lo que pasa, ha añadido, "que los criterios de los tribunales no son homogéneos, por eso establecimos la posibilidad de recurrir al Supremo" y establecieran una doctrina uniforme. En caso de que esto no funcionase, "habrá que platearse otras cosas, como que una CCAA pida el estado de alarma en su territorio".

Desde el punto de vista del ministro de Política Territorial "no es momento del estado de alarma" aunque aceptan que cada CCAA tenga su punto de vista y lo pidan, "ahora no toca, pero si el lehendakari lo plantease el Gobierno lo apoyaría". De momento desde el Gobierno de España no prevén que el estado de alarma se vuelva a reanudar en los próximos meses.

Cuestionado sobre si el Gobierno ha derivado la responsabilidad a los jueces, Iceta ha señalado que "los jueces son los únicos que pueden tutelar un proceso de limitación de libertades". Para el ministro, limitar una libertad "es el último remedio", y ha añadido que "el algún momento había que levantar el estado de alarma".

En cuanto a la transferencia de las prisiones y de otras 3 competencias, ha explicado que "volvemos a la normalidad y hay que cumplir la leyes". Cumplir una pena "cerca de los tuyos favorece la reinserción". Pero ha dejado claro, que "quién sigue decidiendo dónde se cumple una pena, un traslado... son los tribunales y los jueces de vigilancia".

Sobre cuándo se cumplirá íntegramente el Estatuto de Gernika, ha asegura que "en el futuro habrá más transferencias" y antes de que finalice el año "habrá una comisión mixta y se podrán firmar transferencias significativas" ya que en estos momentos se está trabajando sobre el ingreso mínimo vital o la política de inmigración.

En cuanto a la situación en Cataluña con un gobierno en solitario ha expresado su preferencia por un "gobierno cuanto más estable mejor", y que la obligación del Gobierno español es "entendernos con todos los gobiernos". "El independentismo está roto" ha asegurado, mientras ha explicado que "es más fácil" una mesa de diálogo sin Junts ni Cup. En ERC "hay una mayor disposición para el diálogo".

Cuestionado sobre si el Gobierno de España queda tocado tras la elecciones madrileñas, ha explicado que "en las Cortes Generales sigue habiendo la misma representación, y por tanto, eso no se altera", aunque el Gobierno español no tiene mayoría absoluta en el Congreso y eso le obliga a un "esfuerzo permanente para acuerdo". "Nuestra relación más habitual es con el PNV, pero no llegamos a la mayoría y hay que hablar con otros partidos, y valoramos positivamente, la capacidad de llegar a acuerdos con Bildu, con ERC y con otros partidos para llegar a una mayoría".