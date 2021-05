13/05/2021 12:03 Tecnología BICICLETAS ELÉCTRICAS Las mejores bicicletas eléctricas EITB MEDIA En nuestro espacio de tecnología, hablamos sobre las bicicletas eléctricas en “Boulevard Magazine” de Radio Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Bici eléctrica, Orbea Keram 30

Decía Fernando Fernán Gómez que las bicicletas son para el verano, pero basta con echar un ojo a nuestras calles para saber que aquí nos da igual que haga frío y se escape alguna gota para salir con ella. Además, en tiempos de COVID se ha convertido en un vehículo para mantener las distancias, hacer algo de deporte y por qué no decirlo, encontrar sitio para aparcar sin problemas. Las alternativas eléctricas mantienen esta propuesta con la comodidad de darnos “un empujoncito” cuando las piernas flaquean o simplemente en cuestas.

La ley se aplica a todas las bicicletas que lleven motor o sin él. Por lo que, la bici eléctrica sigue siendo una bici y como tal se aplican las mismas normas. Así, es es obligatorio del casco en vías interurbanas y carreteras, pero no en ciudad, aunque es muy recomendable. Y lo más importante, no se puede circular por las aceras a no ser que se especifique, teniendo que circular por la calzada como el resto de vehículos.

Las bicicletas eléctricas deben estar homologadas por el Ministerio de Industria, de acuerdo con la norma UNE-EN 15194:2009. En resumen: si cuentan con un acelerador similar al de las motos, si su motor supera los 250W o no se detiene la asistencia al pedaleo al alcanzar los 25 km/h, como sucede con las powered cycles o las speed ebikes. En estos casos, sería necesario matricular el vehículo, contratar un seguro y disponer de una licencia para su conducción.

En todo caso, desde enero de 2021 la DGT ha lanzado una regulación a los MVP, que también incluyen a los patinetes, en el que se explica que de aquí a dos años será obligatorio llevar un certificado de circulación para acreditar que cumplen con los requisitos técnicos, esta documentación la proporcionará el fabricante o importador.

Para elegir una buena bicicleta, hay que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, la autonomía de la batería, si la batería está integrada en la bicicleta o es extraíble, la velocidad, si queremos una bicicleta de montaña, plegable o de paseo y otros detalles. Y el precio que estemos dispuestos a pagar, que varía dependiendo de los factores anteriores.