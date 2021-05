20/05/2021 12:01 Boulevard Paro mayores de 45 años "A los jóvenes se les precariza y a nosotros se nos discrimina" O.V. | EITB Media La problemática del edadismo, del paro en mayores del 45 años, llega al Senado de la mano de la Asociación + 45 Activos. Escuchar la página Escuchar la página

Los mayores de 45 años no encuentran trabajo y ya no tiene ni oportunidad de entrar en el mercado laboral. "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi ha hablado de esta problemática que llega hoy al Senado con Antonio de la Calle y David Sánchez, impulsores de la asociación + 45 Activos.

"Si tienes más de 45 años, no accedes al mercado laboral porque los algoritmos de los portales de trabajo te excluyen inmediatamente y es imposible acceder a un puesto de trabajo" han explicado. Esto no sucede en Estados Unidos o Reino Unido porque tienen leyes que no lo permiten.

En el Estado hay casi 2 millones de personas paradas de más de 45 años y más de la mitad son parados de larga duración. "El 60 % son mujeres y más del 55 % llevan más de 2 años en el paro".

"No hay ningún tipo de sanción para las empresas que discriminan" y los miembros de la asociación quieren decir a los senadores "que esto vulnera el derecho fundamental de no ser discriminado".

En la asociación hay personas "con 2 o 3 carreras, experiencias internacionales, conocimientos de idiomas, pero el principal problema al que se enfrentan es el sesgo de la edad".

"El mercado no te quiere" han explicado, mientras añaden que "a los jóvenes se les precariza y a los mayores se nos discrimina". Al inscribirte en el portal más conocido de empleo "primero te pregunta el nombre, con lo cual ya hay un sesgo de género, y luego te pregunta la edad".