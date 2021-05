31/05/2021 10:10 Boulevard Iñaki García Calvo "¿Eres del PP? Respondí que sí, me tiraron dos vasos y me dieron una bofetada" El dirigente del PP Alavés plantea que tras su agresión exista "un delito de odio". Dice sentirse "dolido en lo personal" por la reacción del portavoz municipal de EH Bildu. Escuchar la página Escuchar la página

El exconcejal del PP en Vitoria Iñaki García Calvo ha denunciado una agresión sufrida en una terraza de la calle Cuchilleria en Vitoria-Gasteiz "por motivos ideológicos". En "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi ha contado lo sucedido, que "estábamos en la 'Kutxi' como muchos otros fines de semana" cuando se le acercaron unas personas y preguntaron: "¿eres del PP?". En ese momento "me increpan, me tiran dos vasos de bebida y me dan una bofetada". Una situación violenta, explicaba García Calvo, "que nunca me había pasado".

"Me dijeron que me fuera a la calle Dato. Seguro que si ellos van allí no le tratan como a mí". Para García Calvo "se enmarca dentro de un posible delito de odio" y "contra la libertad de expresión". El actual vicesecretario de Comunicación del PP en Álava lamenta que "no hemos llegado a todos los espacios de libertad" aunque recuerda que él nunca ha necesitado de escolta.

"He recibido muchísimo apoyo en público y privado. De gente que me dice que no está de acuerdo con mis ideas ni vota al PP, pero dicen que es una barbaridad lo que me han hecho". Explica García Calvo "no quiero que empaticen con mi forma de pensar, sino que tienen que tener claro que esto no puede tener cabida y menos entre gente tan joven". El dirigente popular ha sugerido que los agresores eran de ideología de izquierdas y abertzale porque dice no conocer que haya "otra ideología distinta que me diga que no puede estar en un sitio determinado".

Entre los mensajes de rechazo el del portavoz municipal de EH Bildu, insuficiente a juicio de García Calvo: "en su tuit no sé si de dirige a los agresores o los agredidos". En lo personal "me duele", ha dicho García Calvo. "Gente de la izquierda abertzale sí se ha dirigido a mí de forma privada. Me satisface, claro" porque "por encima de las ideologías están las personas". Reconoce tener amigos de todos los partidos políticos, "cualquier tipo de violencia nunca está justificada, y siempre mostraré mi solidaridad piense como piense".