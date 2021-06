14/06/2021 10:49 Boulevard Violencia machista "De cada 10 mujeres asesinadas, 8 no habían puesto denuncia" O.V. | EITB Media Sabemos cuantas mujeres denuncian, que no es lo mismo que decir cuantas mujeres sufren violencia machista, las denuncias sólo son la punta del iceberg. Escuchar la página Escuchar la página

En Euskadi 5350 mujeres denunciaron el año pasado ser víctimas de violencia machista. Son casi 15 denuncias al día, y sin embargo son sólo la punta del iceberg.

En "Boulevard Inforkativo" recogemos los testimonios de varias personas que luchan contra la violencia de género. Hemos comenzado con el testimonio de Ander Bergara, coordinador de Gizonduz, el programa de Emakunde dirigido a promover la implicación de los hombres a favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres. "Lo primero que hacemos en los cursos es la toma de conciencia y hacer visible aquello que suele ser invisible a nuestros ojos" ha declarado Bergara. A lo que ha añadido que los hombres "no somos conscientes de los privilegios que tenemos por haber nacido hombres".

Sabemos cuantas mujeres denuncian, que no es lo mismo que decir cuantas mujeres sufren violencia machista porque tal y como recuerda el subcomisario de la Ertzaintza Xabier Peña, miembro del equipo de violencia de género de la Ertzaintza, las denuncias sólo son la punta del iceberg. "En Euskadi tenemos 15 denuncias al día", el año pasado se pusieron 5350 denuncias. Los porcentajes de lo que no se denuncia son muy altos y se ha referido al siguiente dato: "de cada 10 mujeres asesinadas, 8 no habían puesto denuncia".

El sargento de la Ertzainta no duda al afirmar que "es mucho mejor denunciar" puesto que "desde 2011 ninguna mujer denunciante ante la Ertzaintza, policía local o juzgados, y a la que estamos protegiendo, ha sido asesinada". "Tolerancia 0 con la violencia de género" ha añadido.

A cada víctima se le asigna un ertzaina de referencia. En Euskadi hay 5000 expedientes abiertos de 5000 mujeres que han denunciado o que han sido víctimas de un hecho delictivo probado y a las que se les evalúa el nivel de riesgo entre baja, moderada alta y especial, evaluación que es continua cada vez que hay una nueva denuncia o resolución judicial y puede cambiar el nivel de riesgo y por tanto la protección. Las víctimas cuentan con contraviligancia, escolta, pulseras gps (tanto para la víctima como para el agresor), teléfonos enrolados en los que "con solo tocar un botón se activan todos los servicios de urgencia". Ahora mismo hay "80-90 mujeres con escolta".

La abogada de oficio Marta Galera, especialista en violencia de género define la situación tras la pandemia como "volcánica" debido a la situación de las mujeres que han tenido que aguantar mucho durante la pandemia. "Las mujeres llegan aplanadas, angustiadas" y cree que en estos meses "se ha producido un repunte de la violencia psicológica". El maltrato psicológico "no te deja respirar, te angustia, te empequeñece, te limita, te hace infeliz".

Tal y como señala Xabier Peña en la mayoría de los casos se da la violencia psicológica, en la que es "mucho más difícil destruir la presunción de inocencia del agresor en ausencia de testigos".

Una violencia psicológica que cuesta que las mujeres denuncien y que los hombres asuman como violencia. Hemos hablado con Jorge Freudenthal, psicólogo del programa Gakoa donde trabajan con hombres condenados con violencia de género con penas menores a dos años. "Hay un porcentaje de usuarios que ven desproporcionado y exageradas" las penas impuestas "en comparación con lo que ellos creen que han hecho".

Ander Bergara destaca la importancia de la implicación de los hombres en la lucha contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, tales como los micromachismos invisibles peligrosamente asumidos por nuestra sociedad, y pide "generar incomodidad en los hombres que tienen actitudes machistas".