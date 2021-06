14/06/2021 10:51 Boulevard Entrevista a María Chivite "Este será el año del inicio de la recuperación económica en Navarra" La presidenta del Gobierno de Navarra apuesta por que el uso de la mascarilla podría dejar de ser obligatorio en exteriores en julio, aunque recuerda que es una decisión que compete al de España. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página María Chivite, Presidenta de Navarra 21:57 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El 6 de agosto la legislatura llega a su Ecuador en Navarra. Su presidenta, María Chivite piensa que el Gobierno es estable para terminar la legislatura. Advierte que "el Covid no ha terminado "pero los datos son buenos" e insiste en que "este año será el año del inicio de la recuperación económica de Navarra" y que en ello debe centrar sus esfuerzos el Gobierno Foral en la segunda parte de la lesgistatura… Añade que "deben ser ágiles con respecto a los fondos europeos que ayudarán en dicha recuperación". Critica, además, el discurso de la Oposición, que califica de "apocalíptico" y que "no se corresponde con la realidad de los datos".

Sobre la vacunación, augura que el tramo de 30 a 39 años comenzará ser citado en julio, aunque hay zonas donde ya se les está citando. Ve complicada la vacunación de turistas aunque solicita que si, la interterritorial aprueba alguna medida a este respecto, vaya acompañada de un aumento de dosis para las comunidades que reciban más visitantes. También recuerda, que en Navarra, "existe comodidad para que la vacunación no coincida con las vacaciones".

Anuncia que esta semana se producirá un encuentro con el sector hostelero para presentar la flexibilización de las medidas en materia de horario y aforos de cara al verano; y apuesta por que el uso de la mascarilla podría dejar de ser obligatorio, en exteriores en julio, aunque recuerda que es una decisión que compete al gobierno de España.

Sobre la relación del PSN con Euskal Herria Bildu admite que hay consensos en torno a medidas socialess que propone la coalición, pero que también hay discrepancias. Discrepancias que también encuentra con Geroa Bai, ahora mismo en torno a política lingüística aunque apunta que "las discrepancias en política lingüística son pequeñas, hay acuerdo en la mayoría de puntos. El PSN no quiere valorar el euskera como mérito en la zona no vascófona. No habrá cambio de posición"

También ha hablado María Chivite sobre su relación con el Lehendakari Iñigo Urkullu, ha dicho que es buena y que durante la pandemia ha habido diálogo entre ambos gobiernos. Ha anunciado una próxima reunión con el Lehendakari para revisar y actualizar el convenio de colaboración entre ambos gobiernos, firmado en 2017.

Preguntada por las primarias de su partido en Andalucía, María Chivite opina que "comienza una nueva etapa, Juan Espadas en un hombre con mucha capacidad, que puede suponer una renovación para el partido socialista andaluz". Cree que el papel de Susana Díaz queda debilitado,y que ahora su labor ahora debería ser el de "facilitar la nueva candidatura de Espadas y trabajar para recuperar el gobierno de Andalucia".

También se ha referido a la concentración en la Plaza Colón para protestar contra los indultos a los políticos presos por el "Proces". Según María Chivite "los ganadores de Colón fue VOX, ni al PP, ni a UPN, les ha salido bien esta estrategia". Insiste en que "los indultos son legales, es una vía política que Pedro Sanchez quiere utilizar para solucionar un problema político".