17/06/2021 14:32 Boulevard Tertulia Colegio El Regato Fermín Labayen: "Estamos viendo el final del túnel" O.V. | EITB Media "Boulevard Informativo" se ha desplazado hasta el Colegio El Regato para hablar de la pandemia con Fermín Labayen, Felipe Gómez y varios alumnos de Secundaria.

La pandemia y la juventud son dos términos que han estado muy relacionados, es por ello que "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi se ha desplazado hasta el colegio más grande de Barakaldo, hasta el Colegio El Regato, con más de 1500 alumnos de entre 2 y 18 años.

Felipe Gómez, barakaldés de 66 años que ha pasado 3 meses en la UCI del Hospital de Cruces tras contagiarse de covid-19 y provocarle una neumonía, relata su experiencia en el hospital. "Recuerdo cuando entré en Admisión y desconecté y 2 meses después abrí los ojos y mi hijo mayor me estaba mirando. Esa imagen no se me olvidará en la vida" ha rememorado. Al despertar, Felipe Gómez se encontraba "completamente paralizado y con respiración dificultosa" es entonces cuando empieza "el reto de la recuperación. Intento, por encima de todo, que la enfermedad no me destroce". Felipe Gómez ha mostrado su "más absoluto agradecimiento a los miembros de la UCI y rehabilitación" y califica de "impresionante" la labor que hicieron con él.

Fermín Labayen, jefe de la UCI del Hospital de Cruces, ha recordado los comienzos de la pandemia cuando no se sabía lo que venía y sentían "inseguridad". Labayen ha tenido que hacer varios sacrificios a nivel personal pero opina que "tienes que aportar algo a la sociedad para que la sociedad siga adelante". No ha dudado en asegurar que "estamos viendo el final del túnel".

También ha habido tiempo de escuchar las voces de Enara Teijido, Eunate Larrea, Andrea Macarro, Erik Coruña y Guillermo Peralta, estudiantes de Secundaria que nos ha contado lo que ha significado la pandemia tanto en el ámbito escolar como en el familiar.