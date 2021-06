18/06/2021 10:29 Boulevard Incidentes en Castro "Sólo hay 4 policías municipales para una población de 70 000 personas" O.V. | EITB Media Este fin de semana ha habido 3 heridos por arma blanca y varios incidentes en Castro debido a que no hay límite para el cierre de la hostelería y son muchos los jóvenes que van allí de fiesta. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Castro 7:36 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Cantabria eliminó el pasado fin de semana el horario de cierre de la hostelería y el ocio nocturno con lo que ello supone: fiesta, botellones, calles a rebosar y numerosas peleas.

"Bolevard Informativo" se ha desplazado hasta la localidad cántabra de Castro para recoger los testimonios de varios vecinos que no están tranquilos de cara al fin de semana. Algunos hosteleros incluso han señalado que si esto sigue así, van a optar por cerrar sus locales.

La policía municipal ha denunciado falta de recursos para hacer frente a esta situación.

Félix Quintana, secretario general de la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Cantabria, ha asegurado que para ellos "no es una sorpresa" lo ocurrido el fin de semana por que llevan años denunciando las vacantes de la policía local, "no hay personal y el ayuntamiento no hace nada".

Quintana ha asegurado que "el problema no es la gente que viene del País Vasco" ya que todos los ciudadanos tenemos derecho a salir de fiesta. El caso es que "sólo hay 4 policías municipales para una población de 60 000 - 70 000 personas, y a partir de las 6 de la mañana solo hay 2".

Otra de las cuestiones que atañe a la policía municipal de Castro, es que se ven en la necesidad de "alquilar un cochecito amarillo, sin distintivos, ni nada, porque las dotaciones están en muy mal estado", "es para verlo, son cosas de la España de los 60" ha añadido.

De cara al próximo fin de semana "no se ha puesto ninguna solución". "Todos a la iglesia a rezar para que no pase nada" ha señalado con sorna.

Félix Quintana ha denunciado que la delegación del Gobierno va a aumentar en 30, los agentes de la Guardia Civil "para toda Cantabria". Se pregunta qué van a hacer si "no hay personal y no lo quieren admitir". "Los ciudadanos no tienen por qué pagar la inoperancia del que dirige" ha zanjado.