24/06/2021 10:56 Boulevard Centros de justicia juvenil Madre coraje: "Cuesta mucho denunciar a un hijo pero no tienes otra solución" O.V. | EITB Media Testimonio de una madre con un menor atendido en varios centros de justicia juvenil. Su hijo cambió con 14 años: "empezó a faltar al colegio, a fumar, a consumir..." Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen del centro Berriztu de Areatza 12:37 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

"Boulevard Informativo" de Radio Euskadi se ha desplazado hasta el centro de justicia juvenil Berriztu de Aretza para escuchar el testimonio de Ana, una madre que tuvo que denunciar a su hijo menor de edad para que le pudieran ayudar en un centro.

Ana ha contado que a su hijo le vino "fenomenal" pasar por el centro Berrriztu. Tras varias denuncias que posteriormente retiraba, Ana llegó al límite y no retiró la última denuncia que puso a su hijo con 17 años.

Durante 3 años Ana probó "un montón de cosas" que no le dieron resultado, como acudir a la asistenta social de su localidad, la cual no le ayudo "nada de nada" y solamente la cuestionaba como madre. Ana era consciente de que ella sola no podía afrontar el problema con su hijo, y tras la última denuncia, en la fiscalía pidió un centro para su hijo dónde le pudieran ayudar a encauzar su vida.

Los problemas con su hijo empezaron cuanto el menor tenía 14 años de edad, "empezó a faltar al colegio, a fumar, a consumir y era super agresivo". Tras pasar por los centros de Zabalondo y Zumarraga, trasladaron al menor a un centro de Berriztu. A día de hoy el joven tiene 20 años y aunque no es todo de "color de rosa, la relación está muy bien" y el joven ha salido del centro y ha rehecho su vida.

Ana ha señalado que "cuesta mucho denunciar a un hijo pero no tienes otra solución. Si quieres que te ayuden tienes que denunciar".