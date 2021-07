23/07/2021 10:37 Boulevard Record de contagios en Euskadi Sagardui: "Aún estamos en una tendencia al alza de contagios" Natalia Díaz La consejera de Salud defiende que el nuevo decreto "deja claro que hay que seguir usando la mascarilla" poque el de Sánchez "era un poco ambiguo". Gotzone Sagardui espera que "sea suficiente este llamamiento a la ciudadanía" para que el lehendakari no tenga que solicitar el toque de queda. Escuchar la página Escuchar la página

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, asegura que el avance de los datos que analizaron ayer por la tarde, "invita a pensar que hoy andaremos un poquito por debajo" de los 1801 contagios de ayer pero advierte que "no vamos a estar muy lejos". En este sentido, hace hincapié en que seguimos "en una tendencia al alza" y que ello no quiere decir que hayamos tocado techo.

Sagardui insiste en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi en que es muy importante la responsabilidad de la ciudadanía porque frenar esta pandemia "va a depender de la vacunación" pero otra parte debe estar "en nosotros mismos, a pesar del cansancio". Incide, sobre todo, en mantener la distancia de seguridad y utilizar la mascarilla: "Debemos de seguir usándola para protegernos". Al respecto argumenta que el nuevo decreto aclara "el mensaje ambiguo" del Real Decreto de Sánchez que daba a entender que "en la calle no tenemos que llevarlas". No ha querido entrar a valorar, no obstante, las posibles multas por incumplimiento: "Como consejera tengo que hablar en términos de preservar la salud".

Sobre el toque de queda, la consejera de Salud remarca que "el lehendakari no quiere judicializar nada, pero siempre ha dicho que analizará todas las posibilidades que estén sobre la mesa y si es necesario se adoptarán ciertas medidas como la restricción de la movilidad nocturna" que se ha demostrado "muy efectiva". Sagardui reitera el llamamiento a la ciudadanía y confía en que sea suficiente para que "la semana que viene estemos en una situación distinta".