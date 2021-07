27/07/2021 10:15 Boulevard Política Miren Gorrotxategi: "PNV y PSE no están facilitando la aplicación de la Ley de Antipandemia" N.D. | EITB Media La portavoz de Elkarrekin-Podemos-IU lamenta que ambos partidos hayan impedido habilitar el Parlamento en agosto para que la consejera de salud informe semanalmente de la situación de la pandemia. Adelanta que apoyarán un toque de queda "si los científicos dicen que se necesita". Escuchar la página Escuchar la página

La portavoz de Elkarrekin-Podemos-IU en el Parlamento Vasco considera que "PNV y PSE no están facilitando la aplicación de la Ley Antipandemia". Miren Gorrotxategi lamenta en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que con sus votos hayan impedido que prospere la petición conjunta de su grupo y EH Bildu para que se habilite en agosto en Parlamento y "pueda comparecer semanalmente la consejera". Recuerda "que el propio artículo 12 de la Ley contempla esta posibilidad y "los grupos que sostienen al Gobierno han dicho que no". Matiza que "no es incumplir la ley pero sí no facilitar que se cumpla" y reflexiona: "podemos tener la mejor ley del mundo pero si quien la tiene que poner en marcha no la pone no sirve de nada".

Sobre la situación actual de la pandemia, Miren Gorrotxategi considera "injusto que se eche de esa manera la culpa a la conducta de los jóvenes". Defiende que "es injusta e irreal" porque no es generalizada y hay muchos jóvenes que cumplen. El principal problema remarca "es la falta de rastreadores" y ha puesto de ejemplo el auto confinamiento realizado por su hijo que explica "ha tardado 9 días en recibir la llamada de una rastreadora". Aquí, añade, "la responsabilidad es directamente del Gobierno porque es quien tiene que contratar a esas personas". Reconoce que "parece que a estas alturas de la película la consejera nos ha escuchado y tienen intención de aumentar la plantilla".

Miren Gorrotxategi deja claro su apoyo al Gobierno en el caso de que pida el toque de queda. "Nosotras siempre hemos apoyado por responsabilidad todas aquellas medidas que tengan fundamento técnico científico y si los científicos nos están diciendo que necesitamos un toque de queda para evitar contagios, por supuesto que lo apoyaremos". Gorrotxategi considera que el lehendakari debería de acudir el viernes a Salamanca a la Conferencia de Presidentes. "Es donde se habla y el lehendakari debería de estar en esa mesa, comparto la reflexión de Idoa Mendia".

Miren Gorrotxategi ha condenado la violación grupal de Gijón que "nos demuestra la importancia que tiene desarrollar políticas que protejan a las mujeres". En este sentido ha querido poner en valor que a la ministra Irene Montero. "Es muy importante tener a alguien con la capacidad de poner su piel y su cuerpo para defender la igualdad". Ha querido remarcar que "la ministra francesa ha dicho que las leyes españolas son una inspiración para luchar contra la violencia machista".

Sobre la sentencia del caso Irune Costumero defiende que "he podido leer la sentencia y hay testimonios muy distintos" y resalta que "lo que está claro es que hay una situación de absoluta indefensión". La dirigente vasca ha podido vivir en directo "la gozada de noticia" de la victoria de Maialen Chorruaut en los JJOO. Tras felicitarla, y enviar mucho ánimo a Clara Azurmendi con la que ha explicado que tiene un vínculo, ha remarcado que "en el tema del deporte y las mujeres también hay mucho que arreglar".

Sobre la Ley de Memoria Histórica que aprueba hoy el consejo de gobierno remarca que "no conocemos el contenido". Se ha limitado a argumentar que siempre han defendido la necesidad de una ley porque "40 años después de la dictadura todavía no la teníamos". Ha asegurado que el Gobierno Vasco "no veía su necesidad hasta hace un par de años" pero destacando que "por fin tendremos una Ley de Memoria que nos va a decir cuál es el terreno de juego que hasta ahora dependía del gobierno de turno".