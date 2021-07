30/07/2021 14:03 Boulevard Magazine Filosofía de lo cotidiano José Carlos Ruiz: "Debemos salir del desánimo crónico que nos está invadiendo" EITB Media El filósofo José Carlos Ruiz nos presenta su nuevo libro: "Filosofía ante el desánimo". Filosofía trasladada a lo cotidiano, que nos advierte de la virtualización de la vida, de los idiotas postmodernos, y que reclama su derecho a no salir de la zona de confort. Escuchar la página Escuchar la página

Queremos hablar con un filósofo conocido sobre todo porque ha sabido acercar la filosofía a lo cotidiano. A sabido trasladar la sabiduría de Sócrates al siglo XXI. En "Boulevard Magazine" de Radio Euskadi han hablado con el autor de "Filosofía ante el desánimo", un libro de filosofía escrito para todos, no sólo para los filósofos. Hay que destacar, además, que no es un libro de autoayuda, que por cierto es un concepto que no gusta demasiado a su autor José Carlos Ruiz.

"Filosofía ante el desánimo" cuenta que vivimos en una sociedad hiperactiva que está virtualizando la vida. Una vida a la que nos asomamos a través de las redes sociales, sin filtros, sin un espíritu crítico ante lo que vemos en redes, y eso ya supone un peligro, una debilidad.

Afirma que estamos hibridando, que estamos trasladando lo virtual a lo real. Viviendo a través de nuestros avateares, nuestros yo digitales e idealizados, que a su vez nos llevan a otros seres digitales, e igualmente idealizados. Dice que los haters le dan pena porque los ve carentes de amor y empatía.

De todo ello habla y reflexiona el libro "Filosofía ante el desánimo" que nació antes de la pandemia, es decir, habla de algo que el autor percibía ya antes de todo esto.

José Carlos Ruiz es doctor en Filosofía y profesor de la Universidad de Córdoba, especializado en pensamiento crítico y análisis de la sociedad hipermoderna.