13/09/2021 13:56 Boulevard Homofobia y transfobia Ander Hidalgo: "Un compañero de trabajo intentó darme una paliza" O.V. | EITB Media Para hablar del auge de la homofobia y las transfobia nos hemos fijado en un trabajo de posgrado presentado en la UPV que ha recogido el testimonio de nueve personas que han sufrido en Euskadi discriminación en diferentes vertientes: en la familia, en el trabajo, en la calle...

Asier Pou es el autor del informe, es criminólogo, tiene 25 años, y ha escarbado sobre la superficie de la discriminación por motivo de orientación sexual o género con nueve entrevistas a fondo. El informe es un "análisis cualitativo sobre el nivel de discriminación para personas del colectivo LGTBIAQ+ en Euskadi" ha explicado el autor del informe en "Boulevard" de Radio Euskadi.

Ante el aumento de ataques al colectivo LGTBIAQ+ Ander Hidalgo, hombre gay de 28 años, ha opinado que "la gente está envalentonada" y afirma que esto no habría pasado hace unos cuantos años. Asier Pou ha apoyado esta afirmación declarando que "hay una ola de intransigencia que no se había visto antes". También han añadido que las microagresiones, como los insultos, el moving, las miradas... "están a la orden del día".

Ander Hidalgo ha relatado una tremenda agresión vivida en primera persona cuando un compañero de trabajo intentó darle una paliza, un hecho del que le quedaron secuelas.

Los dos creen que ahora el auge de la extrema derecha ha envalentonado a personas homófobas que antes no se mostraban como tal y también han destacado que "no hay empatía para entender que la homofobia existe", ya que el informe también recoge pautas como la negación de la homofobia, pero no solo en el ámbito de la extrema derecha.

Las soluciones pasan por la educación desde que el momento en que se nace, tanto en el entorno, la familia, los amigos, los medios de comunicación....

El estudio recoge además, que 3 de cada 4 han sentido miedo alguna vez ha mostrar su orientación sexual o identidad de género.