26/10/2021 12:23 Boulevard Ley de Extranjería Carmena: "No comprendo que no se modifique la Ley de Extranjería para que los migrantes puedan trabajar" O.V. | EITB Media En la recién aprobada reforma de la Ley de Extranjería se modifican tres artículos (196, 197 y 198) para favorecer la integración de los menores no acompañados y los jóvenes extutelados. El objetivo es evitar, por ejemplo, que tengan que vivir indocumentados hasta la mayoría de edad.

Se calcula que unos 15 000 jóvenes migrantes se beneficiarán de los cambios de la Ley de Extranjería. Se establece para ellos un régimen propio con requisitos más realistas: se alargará, por ejemplo, la duración de sus permisos de residencia permitiendo así que puedan acceder a un permiso de trabajo.

Manuel Carmena ha calificado de "reforma imprescindible" los cambios habidos en la Ley de Extranjería. En palabras a "Bouelvard" de Radio Euskadi ha calificado la norma de "justicia, humanidad y sentido común" puesto que, en su opinión, "no tenía ningún sentido estar formando a muchachos para ejercer sus profesiones y después dejarles sin trabajo".

Manuel Carmena pediría al Ministerio que haga "un desarrollo de la ley rápido y ágil para ponerla en marcha". Por otra parte, asegura "no comprender" que no se modifique la Ley de Extranjería para que los migrantes puedan trabajar. Además, ha explicado que la Sala de lo Contencioso Administrativo "está impidiendo la expulsión de mucho migrantes por considerar que tienen vinculación con España". "Sabemos que no se les puede expulsar, sabemos que los necesitamos, pero no les damos papeles, es incomprensible" ha añadido.

Según unos estudios en España hay "unos 300 000 inmigrantes sin papeles que están trabajando irregularmente y, en estos momentos, hacen falta 700 000 trabajadores para diversos oficios, los tenemos y no los utilizamos".

Por otra parte, Radio Euskadi se ha desplazado hasta Peñascal Kooperatiba, una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1986, y que trabaja por la integración de personas en situación en riesgo de exclusión, para conocer la situación de dos jóvenes migrantes y las dificultades que se han encontrado en sus vidas por no tener papeles.