23/11/2021 11:00 Entrevista Política Javier Esparza, UPN: "EH Bildu no es un agente político más porque no han dado pasos de verdad" EITB Media El presidente de UPNV ha asegurado que el objetivo final de EH Bildu es "trasladar la ikurriña y esa construcción nacional de esa Euskal Herria inventada con la ellos sueñan" a Navarra y se ha mostrado contrario al blanqueamiento que se está haciendo de la izquierda abertzale. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Javier Esparza 20:03 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Javier Esparza, presidente de UPV y portavoz en el Parlamento navarro de Navarra Suma, se ha referido a la utilización de Navarra por parte de EH Bildu a la hora de negociar los Presupuestos Generales del Estado, una utilización que no le gusta. En su opinión la izquierda abertzale apoya los PGE para "blanquearse, para ser una formación política más, para normalizarse, a cambio del acercamiento de los presos asesinos de ETA".

En cuanto a que ETB 3 se pueda ver en toda Navarra, el político ha afirmado que "ETB no respeta la realidad institucional de esta tierra y lo seguimos denunciando". Ante las declaraciones del parlamentario de UPN Sergio Sayas en las que afirmó que ETB3 quiere resetear cerebros, Esparza responde que el euskera "es una obsesión de la izquierda abertzale para esa construcción nacional de esa Euskal Herria inventada con la que sueñan ellos. Ese es su objetivo final". El portavoz de Navarra Suma ha añadido que EH Bildu "ya está insistiendo en que todos los niños de Navarra tienen que tener nociones de euskera, ¿por qué?" se ha preguntado el político.

Cuestionado por Chivite y Sánchez ha explicado que son presidentes gracias a EH Bildu, partido que "manda mucho" en Navarra. A nivel del resto del Estado "EH Bildu hubiera aprobado cualquier presupuesto" a Sánchez puesto que quieren "blanquearse sin pedir perdón, sin renunciar a hacer homenajes a asesinos, sin renunciar a lo que han sido 50 años de una historia macabra", y el PSOE "está participando de esa normalización". Esparza ha querido dejar claro que en su opinión "EH Bildu no es un agente político más porque no quieren ellos, porque no han dado pasos de verdad".

El presidente de UPN ha constatado que hubieran aprobado los presupuestos a Chivite y le hubieran dado estabilidad, pero la presidenta navarra no quiso. UPN presentó 12 bases en la mesa de negociación ante los cuales Chivite dijo que no, "la única condición es que EH Bildu no esté".

Ante la perdida de influencia de Navarra Suma tanto en el Estado como en la comunidad Foral, Esparza ha recordado que son la primera fuerza en Navarra, "aquí se han juntado 5 para que no gobierne quién ha ganado". Ha recordado que "el PNV en Euskadi no llega a acuerdos con EH Bildu, lo contrario que ocurre en Navarra".

Sobre si UPN y PSN van a seguir unidos en cuanto a la política lingüística navarra, ha añadido que "Chivite va a mantener la posición que le marque EH Bildu". Javier Esparza ha contado que en algunos colegios "se enseñan mapas de Navarra que no son lo que representa esta tierra", además de que se están incrementando los presupuestos para el euskera.

En otro orden de cosas, al ser cuestionado por si UPN hace suya la autocrítica que realizó el miembro de su partido Iñaki Iriarte por la falta de empatía hacia las víctimas de la violencia del Estado, Esparza se ha reiterado, más de una vez, que ya han realizado todas las declaraciones que tenían que hacer. Y aunque han votado en contra de la comisión que determine quién es víctima de abusos policiales en Navarra, ha señalado que están en contra de todas las violencias, "no hemos montado ningún GAL", pero a su entender "hablar de convivencia en Navarra blanqueando a EH Bildu tiene muy poca justificación".

Por otra parte, ha calificado de "error" el hecho de que Pablo Casado acudiera a una misa en recuerdo a Franco en Granada.