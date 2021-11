26/11/2021 12:56 Entrevista Entrevista Odón Elorza: "Hoy por hoy no veo un tripartito de izquierdas en Euskadi" O.V. | EITB Media Elorza cree que el PSE "debería recuperar su identidad difuminada" ya que estar en el Gobierno con el PNV "hace que parezca que jugamos un papel secundario" aunque no cree que hoy por hoy pudiera haber un tripartito de izquierdas en el Gobierno Vasco. Escuchar la página Escuchar la página

El diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados cree que la nueva dirección del PSE-EE a cargo de Eneko Andueza se enfrenta a "grandes retos" puesto que hay que "recuperar una identidad difuminada". A su entender, estar en el Gobierno con el PNV "a veces hace que parezca que jugamos un papel secundario". De todas formas, en una entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi no cree que hoy por hoy pudiera haber un Gobierno Vasco formado por un tripartito de izquierdas, ya que para ello "Bildu debería cambiar sus posiciones políticas" y ha puesto como ejemplo la actitud de Bildu frente a los ongi etorri de los presos de ETA. Odón Elorza ha añadido, que de todas formas, ya se están produciendo fórmulas de colaboración a nivel municipal.

El miércoles el diputado del PSOE protagonizó un enfrentamiento verbal en el Congreso, al llamar "golpistas de vocación" al Partido Popular, Vox y Ciudadanos y tras acusarle desde estos partidos de blanquear a ETA. Elorza ha señalado que esta son "acusaciones gratuitas, una de tantas en el Congreso por parte de PP, Vox y Ciudadanos "para acusar y deslegitimar al Gobierno. Es una campaña de manipulación e intoxicación por parte de aquello que nunca aceptaron que el Gobierno, junto con las fuerzas de Seguridad, trabajó para acabar con ETA". "El PP no aceptó el final de ETA" ha añadido, ya que "esto al parecer da votos".

Ante la noticia de que EH Bildu no va a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos vascos y es posible lograr un acuerdo inédito para apoyarlos, Elorza lo ha calificado como "un paso positivo que ayuda a un Gobierno, que de por sí, tiene la mayoría absoluta para sacar adelante los presupuestos". En opinión del político vasco el cambio de actitud de EH Bildu se debe a un "giro de conveniencia política para ampliar espacios y dar una imagen de cierta moderación para competir, quizá, con el PNV".

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, el PNV confirmó ayer su apoyo a a los mismos. "El PNV ha conseguido enmiendas importantes en la negociación" ha destacado Elorza, ya ha calificado como "gran habilidad negociadora" la actitud de los jeltzales para "hacer valer el peso de sus votos".

Odón Elorza no cree que haya un adelanto de elecciones generales, aunque Iván Redondo, en una entrevista en ETB- 2, no lo descartaba. "Le concedo más capacidad analítica a Pablo Iglesias que a Iván Redondo, desde que ha salido de Moncloa, no calla" ha señalado.