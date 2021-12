02/12/2021 12:42 Boulevard Desempleo y formación Luis Campos: "Sin cualificación encontrar trabajo en el mercado actual y futuro va a ser imposible" O.V. | EITB Media El director general del Observatorio de la Realidad Social de Navarra aboga por la importancia de la formación, tanto en los jóvenes como en las personas adultas no cualificadas, ya que "más del 70 % de las personas que están en desempleo no tienen cualificación". Escuchar la página Escuchar la página

En Euskadi las oficinas de empleo registran un leve descenso con 650 desempleados menos, un 11 % menos de parados que hace un año. En Navarra, el descenso es mayor porcentualmente, el paro ha bajado un 20 %. En "Boulevard" de Radio Euskadi han analizado la relación que hay entre la cualificación y el desempleo, e incluso afinando más, entre la pobreza y la falta de cualificación. Según Luis Campos, director general del Observatorio de la Realidad Social de Navarra, aquellas personas que no tengan una cualificación "van a tener muy difícil encontrar un empleo, y cuando lo encuentren, serán precarios", por lo tanto, es imprescindible "formarse y cualificarse".

La relación entre la pobreza y la falta de formación es evidente según los datos que ha mostrado Campos, "más del 70 % de las personas que están en desempleo no tienen formación, y más allá del 70 % de las personas que están en situación de pobreza, cobrando la renta garantizada, no tienen cualificación". El director general del Observatorio de la Realidad Social de Navarra ha añadido que "sin cualificación, encontrar trabajo en el mercado actual o futuro, va a ser imposible".

"No es tan fácil formar a la gente que está en la pobreza" puesto que la cualificación del mercado de trabajo cada vez es más alta y "si no has acabado ni la ESO ni EGB, formarse en una competencia que tienen sus destrezas es muy difícil". Ante lo cual, ha insistido en que "es muy importante que la gente joven no se desenganche de la formación". Aunque también es verdad que son muchos los universitarios que, incluso con más de 2 carreras y másteres en su haber, tienen trabajos precarios muy por debajo de su cualificación. Campos ha calificado esta situación de "una injusticia tremenda" para lo cual habría que legislar el mercado de trabajo para que ofrezca unos trabajos dignos, pero aún así, "las personas con cualificación tienen más posibilidades de salir". Cuestionado por los jóvenes que se decantan por un sueldo en vez de seguir estudiando, Campos les anima a seguir formándose mientras están trabajando, "tienen que combinar sí o sí". En cuanto a la falta de relevo generacional en algunos trabajos como en el cuidado de mayores, Campos ha señalado que son trabajos duros y que "hay que pagar más".

Por otra parte, el periodista Xabier Madariaga a acudido a unos talleres de segundas oportunidades para gente que se ha quedado excluida del mercado laboral y optan a volver a entrar en él. Roberto, tiene 55 años y está realizando un taller de aire acondicionado tras pasar toda su vida al volante de un camión. Asier, de 43 años, está haciendo el mismo curso que Roberto, tras tener que dejar su trabajo por que la empresa andaba mal. Mabel de 52 años, se vio en la calle tras haber estado trabajando en la hostelería y en el sector del comercio. Ahora se encuentra haciendo un taller de mecanizado y se da cuenta de que hacen falta estudios, "la formación es super importante". Por su parte, Abdul, de 24 años, de origen argelino y que lleva 8 años en Euskadi, también está realizando cursos de formación puesto que para trabajar "piden certificados y grado medio. Es imposible encontrar trabajo sin formación".