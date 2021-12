13/12/2021 11:55 Boulevard EITB Maratoia Txabi Segovia: "Los enfermos de alzheimer necesitan cuidado, cariño y compañía" O.V. | EITB Media Este año EITB Maratoia está dedicado a recaudar fondos para la lucha contra el alzheimer. Esa enfermedad que poco a poco, va robando a quienes la padecen sus recuerdos, pero también su capacidad para el autocuidado y la vida. Familiares de enfermos nos cuentan su día a día. Escuchar la página Escuchar la página

Los enfermos, las enfermas sufren, se deterioran, pero quienes les cuidan, quienes están a su lado también son víctimas de la embestida del alzheimer. Txabi Segovia, periodista de Radio Euskadi ha perdido recientemente a su padre. Txabi se acercado hasta los micrófonos de "Boulevard" de Radio Euskadi porque quiere hablar de la dura experiencia que es ver cómo un familiar va muriendo en vida y de lo importante que son los cuidados físicos pero también los emocionales, en definitiva el cariño.

Los primeros años de un enfermos de alzheimer son "llevaderos porque tienen autonomía". La clave es organizarse para que el enfermo esté siempre acompañado, "te tienes que adaptar a él, no él a ti". Según Segovia lo importante son "las 3C" como él las llama: "cuidado, cariño y compañía". A medida de que la dependencia va siendo mayor "es fundamental que la gente busque ayuda", si no es posible buscar ayuda en el entorno familiar hay que buscar ayuda profesional ya que "uno solo no puede asumir esa carga, es agotador". Segovia opina que los enfermos "agradecen el cariño de forma inconsciente" y añade que "la mejor medicina es el cariño de la familia, del entorno".

Para hablar la importancia del afecto y del cariño para quienes padecen alzheimer y sobre cómo quienes siempre les han querido, y les conocen a fondo, pueden despertar en esas personas sensaciones y sentimientos, incluso en las fases más avanzadas de la enfermedad, Radio Euskadi se ha desplazado a Zalla dónde vive Lola. A su madre le diagnosticaron alzheimer en 2017, aunque los primeros síntomas le llegaron mucho antes, con 60 años. En Barakaldo, hemos hablado con María Luisa. Su marido falleció hace dos años. Tras toda una vida juntos, ni el alzheimer pudo borrar sus primeros besos.