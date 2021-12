22/12/2021 11:57 Entrevista PSE-EE Alfonso Gil: "Que el PSE-EE haga lehendakari a Otegi creo que no lo veré nunca" O.V. | EITB Media El futuro senador del PSE-EE, Alfonso Gil, cree que el pacto PNV-PSE-EE en las diferentes instituciones vascas "es un pacto de futuro". Escuchar la página Escuchar la página

El teniente alcalde del Ayuntamiento de Bildao, y futuro senador del PSE-EE, Alfonso Gil, declara en "Boulevard" de Radio Euskadi que "a corto plazo no veo a Andueza gobernando con Otegi". Es más, ha añadido que "en el PSE-EE hagamos lehendakari a Otegi creo que no lo veré nunca". En su opinión, para hacer un pacto de gobierno "hay que tener un compromiso claro ético y en este país hay gente que no ha condenado lo que ha pasado. No han sido suficientemente valientes como para decir: matar estuvo mal".

Alfonso Gil sustituirá a Txontxu Rodríguez en el Senado en febrero, reto al que se enfrenta con "mucha ilusión". Tras 14 años en el ayuntamiento de Bilbao y 6 en el gobierno municipal, Gil asegura que ha "aprendido mucho" y opina que "para que alguien llegue al legislativo necesariamente debería pasar por el ayuntamiento". Gil también ha pedido "disculpas" por haber suspendido el desfile de Olentzero ya que el acto que se celebrará será a puerta cerrada y muy limitado y va a haber "muchísima gente que no podrá acudir", pero destaca que estamos en un "momento complejo, estamos hablando de vidas". El teniente alcalde de Bilbao ha explicado que los políticos "sufrimos muchísimo porque hay que tomar decisiones muy restrictivas".

En cuanto a los proyectos que Gil ha puesto en marcha durante su vida política en Bilbao, asegura que el hecho de reducir la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en la capital vizcaína "es una medida que ha llegado desde Europa para quedarse". Además, ha aprovechado para animar a la gente a usar el transporte público ya que el transporte privado se ha recuperado en un 98 %, en tasa pre-pandemia, mientras que el uso del transporte público se ha recuperado en un 81 %.

También ha destacado que la extensión de la OTA llegará a San Ignacio, Ibarrekolanda, Elorrieta y La Peña, "barrios que venían pidiéndolo desde hace años" ya que Bilbao solo cuenta con 41,6 kilómetros cuadrados y "el sitio es finito". Por otra parte, ha denunciado los ataques a las bicicletas eléctricas que el ayuntamiento pone al servicio de la ciudadanía, "los chavales están teniendo comportamientos irracionales: bicis quemadas, desechas... ", aunque no sólo ocurre en Bilbao, es un fenómeno "en el conjunto de Europa". En datos: "de las 700 bicis que teníamos en la calle hemos tenido 268. Ahora vamos recuperando la tasa de normalidad" ha añadido.