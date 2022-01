04/01/2022 10:48 Entrevista CCOO Euskadi Loli García: "En Euskadi hay un acuerdo que blinda la negociación colectiva" O.V. | EITB Media La secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi asegura que en el País Vasco se "está generando una alarma que no existe" en cuanto a la Reforma Laboral. Desde el sindicato van a mantener una ronda con los partidos vascos para que algunos derechos se consoliden en la legislación laboral. Escuchar la página Escuchar la página

Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, se siente preocupada pero confiada en que la Reforma Laboral salga adelante. En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi, García asegura que "no sería entendible" que no se aprobara este acuerdo porque no hay nada en él que suponga una perdida de derechos, aunque son "conscientes" de que hay cuestiones que no se han materializado en el acuerdo. Es por ello, que van a mantener una ronda de contactos con todos los partidos políticos vascos de cara a que "algunos de esos derechos se consoliden en la legislación laboral", y asegura no entender la alarma que se está generando porque "en Euskadi hay un acuerdo que blinda la negociación colectiva".

En cuanto a la vuelta a las aulas hoy hay una reunión para valorar como será esta vuelta entre el ministerio de Educación, Sanidad y las comunidades autónomas. La secretaria general de CCOO ha asegurado que su sindicato apuesta por la presencialidad y por lo tanto "es más importante que nunca reforzar con profesorado todas las aulas de este país y bajar el ratio de alumnos por profesor para garantizar las medidas", hecho que han "exigido" pero no se ha cumplido.

Cuestionada por los datos del paro que señalan que en Euskadi ha bajado un 11 % mientras en el resto del Estado ha bajado en un 20 %, García señala que este dato viene a indicar la recuperación económica, pero que tiene una vertiente negativa ya que indica que "fundamentalmente es contratación temporal", hecho que va a "cambiar drásticamente" con la reforma laboral, ya que la temporalidad es el "problema real" del mercado de trabajo.