07/02/2022 12:23 Boulevard 40 aniversario Ertzaintza José Antonio Varela: "Somos una policía del pueblo, para el pueblo y cercana" O.V. | EITB Media 3 veteranos de la Ertzaintza cuentan como al principio ni se planteaban que el cuerpo pudiera tener ningún rechazo. El asesinato de Díaz Arcocha, superintendente de la Ertzaintza en el año 85, fue el momento de inflexión, "era una patada en el trasero al PNV y un golpe directo a la Ertzaintza".

José Antonio Varela, actual jefe de Planificación Operativa y Protección de Infraestructuras, y Patxi Guirado, jefe de la Ertzain-etxea de Eibar, pertenecen a la primera promoción de la Ertzaintza, la del año 82. Miriam Aranguren, pertenece a la 3ª promoción, la del año 83, y actualmente es la jefa de la sección de Investigación de Delitos contra las Personas, incluida violencia de género y doméstica, de Bilbao. Los tres han participado en la mesa redonda del programa especial de "Boulevard" de Radio Euskadi con motivo del 40 aniversario de la policía vasca.

José Antonio Varela ha explicado que al principio ni se planteaba entrar en un cuerpo policial porque los referentes policiales que había en Euskadi "tampoco era buenos", pero lo veía como una salida laboral y una vez superadas las pruebas de acceso tuvo "una ilusión enorme por entrar". A día de hoy no se imagina el haber trabajado en otra cosa. Varela ha explicado que en los primeros años había mucha precariedad en la Ertzaintza y lo que entraban no sabían muy a dónde entraban, aunque sí sabían muy bien qué no querían ser. De hecho, ni se planteaban que pudiera haber ningún rechazo en la sociedad vasca hacia ellos puesto que son "una policía del pueblo, para el pueblo y cercana". Ha recordado como tenían una visión romántica de lo que era ser policía y realizaron una votación en la que salió que no iban a llevar pistola. El jefe de Planificación Operativa y Protección de Infraestructuras ha declarado que el asesinato del primer superintendente de la Ertzaintza, Díaz Arcocha en el año 85, fue el momento de inflexión, "era una patada en el trasero al PNV y un golpe directo a la Ertzaintza".

Patxi Guirado, por su parte, ha recordado que entró en la Ertzaintza porque se lo comentó un amigo y era "una oportunidad en un cuerpo que empezaba a trabajar", y también pensaban que "podía servir para pacificar" ya que iban a ser "policía de aquí, con arraigo". Patxi es de Ermua y en su entorno todos sabían que era Ertzainza, cosa que se vivía con total normalidad, incluso salían de casa con el uniforme puesto.

Patxi Guirado y Miriam Aranguren

Miriam Aranguren entró en el cuerpo en recuerdo al padre de su madre, quien fue Ertzaintza en el año 36. Cuerpo con el que Franco acabó aquel mismo año. La jefa de la sección de Investigación de Delitos contra las Personas viene de una familia nacionalista y vivió con mucho orgullo su entrada en el cuerpo en el año 83 y no ocultaba a qué se dedicaba. Cuando el terrorismo de ETA empezó a actuar contra la policía vasca, Aranguren tuvo que empezar a ser más discreta por su propia seguridad y la de su familia.

Radio Euskadi también se ha desplazado hasta el centro de Iurreta de la base de rescates de la Ertzaintza, dónde hay instalaciones acuáticas y está ubicada una de las bases de helicópteros de la Ertzaintza, para conocer el trabajo que realizan Mikel Pérez, buceador, María del Vado, de la Unidad de vigilancia y rescate, y Joseba Bárcenas, perteneciente desde el año 93 a la UVR como buceador y en los últimos años especialista en drones.

Helicópteros en Iurreta

En este programa especial, "Boulevard" ha salido a patrullar por la calles de Donostia con Ainhoa, jefa de Operaciones de la comisaría de la capital guipuzcoana, y con María, agente primera con 17 años de experiencia. Ambas se han mostrado contentas por que "cada vez tenemos un trato más cercano con los ciudadanos".