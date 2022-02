10/02/2022 14:38 Boulevard Nominados Premios Goya Urko Olazabal: "Si gano el Goya me lo llevo de poteo y al txoko" O.V. | EITB Media La película "Maixabel" suma 14 nominaciones a los Goya que se entregan este sábado en el Palau de les Arts de Valencia. Urko Olazabal opta al premio de Mejor Actor de Reparto y María Cerezuela al de Actriz Revelación. Escuchar la página Escuchar la página

Urko Olazabal y María Cerezuela son Luis Carrasco y María Jauregi en la película de "Maixabel" de Iciar Bollaín. Ambos reconocen en "Boulevard" de Radio Euskadi estar nerviosos de cara a la gala de los Premios Goya que se celebra este sábado en Valencia, aunque "son unos nervios bonitos". El actor ha afirmado que si gana el Goya "me lo llevo de poteo y al txoko".

Urko y María han explicado cómo sus sus personajes en la película y han contado como fueron sus encuentros con Carrasco y Jauregi de cara a preparar sus personajes. La actriz ha asegurado que "Maixabel es un ángel en la tierra" y cómo gran parte del público siente más simpatía por el personaje que representa ella, el de ha hija de Maixabel, ya que la mayoría se identifica más con la joven. Reconoce que en su encuentro con la hija de Juan Mari Jauregi estaba "atacada de los nervios" ya que no quería que el encuentro resultase violento para María y que estuvieron hablando de un montón de cosas que no tenían que ver con el tema. Recuerda con especial cariño la escena de las amigas en la playa cuando le dicen que ETA ha matado a su padre, "ha sido una de las cosas más mágicas que me han pasado en mi vida, pensaba mucho en mi aita y en María. Lo hice con todo mi respeto y amor hacia ella".

Urko Olazabal por su parte ha explicado que no sabía qué clase de persona se iba a encontrar cuando quedó con Luis Carrasco, "una persona que ha estado matando gente", y vio "una persona abatida, arrepentida, destrozada" y entrar en su forma de ser fue lo que le dio las claves del personaje. Carrasco le contó de primera mano "lo que ha sido y lo que quiere ser".

Por otra parte, los dos actores reconocen lo difícil que es la profesión y destacan lo importante que es el sostén de la familia.